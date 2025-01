Namorada de Mari Fernandez revela que elas estão juntas desde 2021

A namorada de Mari Fernandez, Júlia Ribeiro, revelou em seu Instagram que está com a cantora desde 2021.

O que aconteceu

Júlia Ribeiro entrou na trend do "Indo para 2025 com a mesma pessoa de...", em seu Instagram. Na publicação, ela revelou estar com Mari desde 2021. As duas assumiram o relacionamento em agosto de 2024.

Indo para 2025 com a mesma pessoa de 2021! Feliz ano novo amores, obrigada por tudo.

Júlia Ribeiro, em publicação no Instagram

Vida pessoal reservada. Em entrevista recente à Splash, Mari contou que sempre foi mais reservada, e que essa tendência não mudou com a fama. "A Mariana e a Mari Fernandez já se tornaram a mesma há muito tempo. Mas eu sou realmente discreta em relação a muita coisa, sabe? É o meu jeito, se estou com a minha família, prefiro viver o meu momento do que estar postando [nas redes sociais]".

Namoro

Mari e Júlia se conheceram durante um show da artista em Recife (PE). As duas trocaram olhares, a influenciadora pediu para tirar foto com ela e, desde então, elas passaram a se paquerar até assumirem o namoro.

Júlia e Mari costumam mostrar momentos de carinho e amor nas redes sociais. Seja na piscina ou em festas, elas fazem questão de estar juntas, com declarações de "eu te amo".

Mari Fernandez é bissexual assumida. Antes de tornar pública sua orientação sexual, ela disse que essa era uma curiosidade dos fãs e que levava numa boa. "A gente vem numa era que nós sabemos que toda forma de amor é livre", declarou ela a Splash.

Quem é Júlia

Júlia Ribeiro tem 21 anos, mora em Fortaleza (CE) e é formada em odontologia. Além da carreira de dentista, ela também é influenciadora digital, com mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Ribeiro costuma compartilhar sua rotina fitness nas redes sociais. Entre suas publicações, também estão os looks que costuma usar.

A namorada de Mari Fernandez é fã de tatuagens: no total, ela possui quatro espalhadas pelo corpo. Ainda, é adepta de piercings.