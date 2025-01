'Muito ruim': Huff explica como definiu 'limite' para ficar longe do filho

Murilo Huff, 29, gosta de aproveitar o máximo de tempo possível ao lado do filho, Leo, 4. O cantor viralizou ao contar que trava sua agenda de shows quando está próximo de ficar dez dias longe de casa para ter participação afetiva na vida do filho.

Na verdade, é muito difícil até dar 10 dias seguidos fora de casa. Mas é um limite que eu coloquei, porque realmente a partir do 9º, 10º dia, a saudade já começa a apertar. Eu gosto de voltar para casa para estar perto dele, perto da minha família.

Murilo Huff, em entrevista para Splash, na gravação do DVD de Vitor Fernandes.

Diálogo foi o caminho encontrado por Huff para dizer ao filho, furto de seu relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021), que a ausência é uma questão de trabalho e não por opção. Desde a morte da cantora, ele divide a guarda do filho com a avó materna do menino.

"O maior desafio é ter que ficar longe, isso é muito ruim. Ele já entende, ele sabe que o papai vai trabalhar e eu sempre explico isso a ele, que entende super de boa. Dá aquela saudade. O maior desafio com certeza é esse", afirma o cantor.

"Vivo meu melhor momento"

Murilo Huff fecha o ano com o sentimento de que está vivendo o seu melhor momento artístico. "2024 foi um ano excepcional. O DVD 'Fortaleza' mudou minha vida, foi uma virada de chave. Para 2025, se Deus quiser, vai ser melhor ainda."

Cantor é dono de uma média de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além disso, ele viu o álbum "Fortaleza" alcançar o posto de sétimo mais ouvido do país e a música "Anestesiado" ficar como a 9ª mais ouvida no ano.

Diria que é o melhor momento, sem dúvida. Muito feliz com todos os projetos. A gente lançou também o Ao Vivão 4, que é um projeto que eu amo fazer. O público abraçou muito bem também, e estou muito animado.

Artista, inclusive, já está se cobrando para fazer um ano de 2025 superior para surpreender o público. "Me cobro muito para poder me superar a cada projeto, a cada trabalho que eu faço. Isso é muito positivo no fim das contas. Sempre tentamos fazer algo melhor do que a gente fez no último. Quem tem a ganhar com isso é somente o público."

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.