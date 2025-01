Meghan Markle volta ao Instagram com vídeo de Ano-Novo filmado por Harry

Meghan Markle voltou ao Instagram em um vídeo de Ano-Novo filmado pelo príncipe Harry, nesta quarta-feira (1º).

O que aconteceu

A duquesa de Sussex retomou sua conta na rede social com um vídeo feito em uma praia perto de sua casa em Montecito, na Califórnia. Segundo o jornal Page Six, a filmagem foi feita pelo próprio príncipe Harry.

No vídeo, ela se mantém de costas para a câmera enquanto corria descalça na areia em direção às ondas. Ela, então, para, se agacha e traça na areia o ano de "2025" antes de rir e sair correndo.

Meghan desabilitou a capacidade de comentar na postagem. Famosos curtiram a postagem, como Serena Williams.

A conta já possui mais de 300 mil seguidores. No entanto, ninguém é seguido.

Meghan iniciou sua conta em agosto de 2022, de acordo com a Page Six. Em 2023, ela havia garantido o nome de usuário "@meghan" para sua conta.

Ela estava sem uma conta nas redes sociais desde que ficou noiva de Harry, em novembro de 2017. Em março de 2024, ela voltou à rede social com uma marca, mas não era sua conta pessoal. Antes, os seguidores poderiam acompanhá-la no perfil conjunto com o príncipe, chamado "@sussexroyal".