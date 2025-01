MC Daniel diz que namorada é alvo de ataque racista e ameaça expor

MC Daniel afirmou que a namorada, Lorena Maria, foi alvo de ataques racistas e ameaçou expor os culpados. Recentemente, uma foto do casal recebeu comentários de que ele "merecia coisa melhor".

O que aconteceu

MC Daniel usou post que viralizou em uma página de fofocas para defender a amada. "O racismo estampado em diversos comentários como sempre. Fora quando as próprias páginas incentivam isso de forma tendenciosa (essa página aqui não faz isso) com legendas, vídeos e fotos", escreveu.

Vou começar a expor e explicar como fazem 1 por 1 igual fiz com uma que me ameaçou. Racistas! Nem grávida respeitam. As próprias mulheres se esforçam para humilhar umas as outras. A menina é linda, igual a uma boneca. E vocês fazem de tudo para causar mal para ela.

Cantor aproveitou para elogiar Lorena, que está grávida dele. "Perfeita: rosto, cabelo, mão, pé, sorriso, é independente, se sustenta e escrevem: 'não combina', 'estranho', 'olha como ela está vestida', 'eles não são felizes', 'ela não é suficiente', 'merece coisa melhor'. O que vocês querem dizer com isso?"

Se a cor da pele dela fosse outra, então as roupas fariam mais sentido? A gente combinaria mais? Nem vou citar as outras coisas que são bem mais pesadas. E quase sempre é uma mulher que ataca, diminui e se esforça para fazer ela se sentir mal.

Cantor afirmou que Lorena não está bem. "Ela está com depressão e aqui se faz, aqui se paga. E tudo que vocês estão fazendo, vocês vão colher. Pode anotar aí! Vocês vão lembrar de mim."

No story seguinte, Daniel não economizou elogios a namorada. "Você é linda, seu cabelo é lindo, sua pele, seu sorriso. Você é inteligente, vaidosa, gostosa, gente boa, engraçada. Se eu colocasse todas as qualidades, ficaria o dia inteiro aqui. Nunca duvide o quão incrível você é."

Ataques em foto do casal. Recentemente, comentários de que o MC merecia "coisa melhor" foram feitos em uma foto deles dois. Lorena perdeu a paciência e rebateu um deles. "Fica com ele então, tia."