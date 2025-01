Mortes, diagnósticos, traições: as notícias mais lidas de Splash em 2024

Perdas de artistas, notícias de diagnósticos difíceis ou separações inesperadas entre as celebridades costumam ser assuntos de grande interesse público. Confira abaixo as 10 matérias mais lidas em Splash em 2024:

Morte de Fábio Arruda

Fábio Arruda morreu em setembro de 2024 Imagem: Reprodução

Fábio Arruda, consultor de etiqueta, personalidade da mídia e ex-participante de A Fazenda, morreu no dia 7 setembro, aos 54 anos. Ele foi encontrado caído em casa e chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu.

Morte de Chrystian

O cantor sertanejo Chrystian, irmão e ex-dupla de Ralf, morreu em 20 de junho, aos 67 anos. Ele teve choque séptico após passar por uma pneumonia.

Diagnóstico de câncer de Kate

Kate Middleton, 42, foi diagnosticada com câncer em março. A princesa de Gales não especificou qual o tipo da doença, mas passou por uma cirurgia abdominal e anunciou o fim da quimioterapia em setembro.

Por dentro da fazenda Talismã, de Leonardo

O cantor Leonardo, 61, teve o nome incluído na "lista suja" do trabalho escravo em outubro, após uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encontrar seis pessoas em condições degradantes na Fazenda Talismã, em Goiás. O cantor é dono da propriedade há mais de 20 anos. Saiba como é a fazenda.

Fortuna de Silvio Santos

Silvio Santos Imagem: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Com a morte do maior apresentador da televisão, os olhos se voltaram à fortuna de Silvio Santos, que deixou patrimônio bilionário.

Morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo Imagem: Reprodução/Instagram

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morreu em 28 de abril, aos 51 anos. O músico estava com um câncer inguinal.

Ex-ator de Malhação vende cerveja nas ruas do Rio

Daniel Erthal ganhou kombi para trabalhar Imagem: Reprodução/Instagram

No início do ano, Daniel Erthal, 42, ex-ator de Malhação, viralizou pelo trabalho como ambulante nas ruas do Rio de Janeiro. Ele estava vendendo cerveja em Copacabana e, agora, vai abrir um bar.

Iza anuncia término com Yuri Lima

Iza e Yuri Lima Imagem: Reprodução/Instagram

Em julho, grávida de seis meses de Nala, Iza, 34, anunciou o término com Yuri Lima, 30. Ela revelou que havia sido traída pelo jogador de futebol.

Gracyanne revelou romance após término com Belo

Belo e Gracyanne Barbosa moravam em luxuosa mansão de R$ 15 milhões Imagem: Reprodução/Instagram/@graoficial

Depois de 15 anos juntos, Belo, 50, e Gracyanne, 41, se separaram. A revelação do romance da musa fitness com o personal Gilson de Oliveira repercutiu bastante.

Dieta de Mion

Marcos Mion Imagem: Globo - Beatriz Damy

Marcos Mion, 45, encarou uma dieta bem restrita para viver o lutador Max Machadada no filme "MMA — Meu Melhor Amigo". O artista só consumiu três alimentos durante um período: brócolis, batata-doce e frango.