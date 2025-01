Hugo e Guilherme vetam músicas 'sem verdade': 'Ouvimos 1.500 pra gravar 10'

Com hits entre os mais tocados de 2024, Hugo, 33, e Guilherme, 29, não escondem que são seletivos nas escolhas das músicas. Os cantores priorizam canções que tragam mensagens próximas às verdades que viveram ao longo da vida ou relacionadas às experiências de quase nove anos de estrada no universo sertanejo.

Como o nosso gosto é muito parecido, é mais fácil dizer "não" quando chega uma música. Se não tem nada a ver com a gente, nada a ver com o que vivemos, com coisas que já passamos com os amigos, na nossa vida, não gravamos. Tem que ter uma verdade, tem que ter um sentido.

Hugo, em entrevista para Splash, no Universo Alegria de Curitiba (PR)

Artista explica que a busca pela música ideal é um processo que algumas vezes necessita de longo tempo de escuta. "Tudo que fazemos tem um pouquinho de nós, tem pelo menos uma palavrinha, coisas que já vivemos. Hoje, está muito difícil escolher música, sempre foi difícil, mas parece que agora está pior", completa Hugo.

Querendo ou não, virou um mercado muito acirrado as músicas, muitas coisas chegam até nós. Ouvimos 1.500 músicas para gravar dez. Então, a seleção tem que ser bem apertada mesmo.

Hugo

"Coisas boas acontecendo"

Hugo e Guilherme são donos dos principais hits tocados do universo sertanejo nos últimos anos. Naturais de Goiânia, os cantores se dizem felizes com o espaço conquistado gradativamente na música sertaneja e pregam cautela quando são indagados se se sentem próximos do topo.

Com certeza não. Não usamos muito esse dialeto, essas palavras, porque quem escolhe é o público e Deus. Deus em primeiro lugar, e a galera tem nos levado a um degrau que jamais imaginamos.

Hugo

"Sou do interior de Goiás, o Guilherme era da capital de Goiás e a gente veio dos barzinhos, veio de um crescimento gradativo. Nunca passou pela nossa cabeça chegar onde estamos. Graças a Deus tem muita coisa boa que tem acontecido", afirma Hugo.

Próximos de completar dez anos de estrada, os sertanejos sabem o que é ter músicas entre as mais ouvidas do país. O grande desafio, na visão da dupla, não é fazer o sucesso, mas encaixar uma fórmula de trabalho para se manter em alta.

O mais difícil é manter. O sucesso pode vir de várias formas: com um trabalho gradativo ou com algo meteórico, com uma música que você pode acertar. Você pode ter sucesso momentâneo e depois não conseguir acertar mais nada e estagnar na sua carreira. Acho que o manter é o mais difícil.

Guilherme

Sertanejos estão antenados nas novidades de outros gêneros musicais na busca por novidades para aprimorar seus shows. "Você tem que trazer renovação, tem que sempre estar inovando, buscando coisas novas. Isso é difícil, só consegue quem realmente se dedica e quer", ressalta Guilherme.

"2024 foi um ano completo pra nós"

Hugo e Guilherme encerram 2024 com o sentimento de realização. Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, os cantores colocaram hits na boca do povo ao longo do ano e realizaram o sonho do projeto do DVD "No Pelo 360º", em Goiânia (GO).

Acho que 2024 foi um ano muito completo para nós. Nos realizamos de várias formas, em vários segmentos da nossa vida. Acho que na vida profissional, na vida pessoal, muita coisa boa aconteceu. Esse ano teve "Morena de Goiânia", "Vazou Braquiara", "Em Suas Mãos", teve a execução do Nu Pelo --que foi uma das edições mais históricas que a gente viveu.

Hugo

Guilherme revela que a dupla trará ritmos do Nordeste como novidade nos projetos de 2025. "Gravamos um DVD totalmente diferente, voltado para região do Nordeste, nunca tínhamos gravado nada parecido. Acho que queremos colher os frutos desse ano maravilhoso em 2025, principalmente nessa levada que a gente está inovando de trazer alguns ritmos do Nordeste".

Vamos ver se a galera vai gostar. Vamos lançar agora uma música nesse ritmo. Estamos bem ansiosos, esperando que o pessoal se identifique e goste.

Guilherme

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.