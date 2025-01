Huck em família, Biancardi dourada: como foi o Réveillon dos famosos

Os famosos se reuniram em família e com amigos para curtir o Réveillon 2025. No litoral, na cidade ou apenas no conforto do lar, as estrelas compartilharam com os fãs detalhes da festividade de fim de ano.

Veja como foi

Luciano Huck passou a virada ao lado da esposa, Angélica, e dos filhos Joaquim, Benício e Eva. Com a família toda de branco, o apresentador posou para fotos e compartilhou registro no Instagram. "Que venha um 2025 lotado de saúde e amor. Feliz Ano-Novo a todos", escreveu, na legenda.

Bruna Biancardi apostou em um look dourado para o Réveillon em família. A influenciadora passou ao lado de Neymar, da filha, Mavie, e do enteado, Davi, em Dubai.

Ana Paula Siebert elegeu um vestido elegante e longo na cor branca. A influenciadora disse estar "pronta para um ano mágico e cheio de saúde". "É o que eu mais desejo para minha família e para cada um de vocês", escreveu nas redes sociais

Ticiane Pinheiro estava ao lado do marido, Cesar Tralli, de Manuela e de outros parentes. "Adeus, ano velho. Feliz ano novo", escreveu na legenda.

Deborah Secco posou para fotos com a filha, Maria Flor, com vestidos na cor branca. "Eu e Fifi passando para desejar um feliz 2025 para todos vocês. Que seja lindo e leve. Repleto de saúde e amor", escreveu, na legenda.

Patrícia Abravanel celebrou a virada com o marido e os filhos em um ambiente familiar. "2025 chegou! Desejo o melhor para você e toda a sua família. Esse será o melhor ano das nossas vidas. Vamos fazer acontecer. Que Deus nos abençoe e nos de sabedoria para sempre escolher o melhor", escreveu na postagem.

Mari Fernandez passou juntinho da namorada, Julia Ribeiro, e combinaram vestido na cor branca. "Indo para 2025 com a mesma pessoa de 2021. Feliz ano novo, amores. Obrigada por tudo", escreveu Julia.