Gil mostra nova foto de Preta no hospital: 'Passou a noite acompanhada'

Gilberto Gil publicou, nesta quarta-feira (1º), uma foto ao lado de Preta Gil no hospital onde ela está internada tratando um câncer no intestino.

O que aconteceu

Acompanhado de Flora Gil, Gilberto postou uma foto dos dois com Preta na cama do hospital. "Um feliz Ano-Novo para todos, em especial para nossa querida Preta Gil, que passou a noite acompanhada de Gil e Flora Gil, rodeada de amor e carinho."

Há duas semanas, Preta Gil foi submetida a uma cirurgia longa para a remoção de tumores. O procedimento começou na manhã do dia 19 e só terminou na madrugada do dia 20.

A cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

Cantora revelou que "o câncer voltou", em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Diagnóstico

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Preta apresentou um quadro de sepse no quinto ciclo de quimioterapia, no ano passado, e chegou a ficar internada na UTI. A sepse é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente.

Filha de Gilberto Gil havia anunciado o fim do tratamento, em dezembro de 2023, após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase sem manifestação da doença — comumente chamada de "remissão".