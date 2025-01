Fernanda Torres deve ganhar o Globo de Ouro 2025, diz revista americana

A Variety — uma das revistas americanas mais tradicionais sobre filmes e séries — considera Fernanda Torres como a artista com mais chances de vencer a categoria de Melhor Atriz no Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

Em lista de previsões atualizada, publicada nesta quarta-feira (1º), a Variety indica Torres como favorita na categoria. Ela é a única da lista cujo filme recebeu mais de uma indicação, pois "Ainda Estou Aqui" também está na disputa de Melhor Filme Estrangeiro.

Ao lado de Fernanda Torres, outras grandes atrizes concorrem ao prêmio. São elas: Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl").

Se, por um lado, Torres é a favorita da Variety em sua categoria, por outro lado, "Ainda Estou Aqui" não traz a mesma esperança. Para a revista, o indiano "Tudo Que Imaginamos Como Luz" é quem deve levar para casa a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro. "Emilia Pérez" está em segundo lugar e, o longa brasileiro, em terceiro.

A premiação acontece no próximo domingo (5), com apresentação de Nikki Glaser. O Globo de Ouro 2025 terá transmissão do canal TNT e no streaming Max.

Primeira produção original do Globoplay, "Ainda Estou Aqui" é dirigido por Walter Salles e já ganhou sete prêmios, incluindo o troféu de melhor roteiro no Festival de Veneza. A produção é o quarto filme de Walter Salles indicado ao Globo de Ouro.

O longa de Walter Salles é um dos 15 selecionados da shortlist do Oscar e concorre a uma das cinco vagas na categoria de Melhor Filme Internacional, que serão anunciadas no dia 17 de janeiro. Ele foi selecionado na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics' Choice Awards 2025 e os vencedores serão conhecidos no dia 12 de janeiro.

O filme conta a história real da brasileira Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro), que se tornou ativista dos Direitos Humano depois da morte de seu marido, o deputado federal Rubens Paiva (Selton Mello), assassinado pela ditadura militar em 1971. No Brasil, "Ainda Estou Aqui" estreou no dia 7 de novembro.

Abaixo, veja a lista de previsões para o Globo de Ouro feita pela Variety.