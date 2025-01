Christina, Shakira, Kylie, Gaga... 2025 é o ano das divas do pop no Brasil!

Só faltou a Madonna. Os palcos brasileiros em 2025 serão tomados por pelo menos seis divas da música pop de todos os tempos: Christina Aguilera, Shakira, Kylie Minogue, Kat Graham, Katy Perry e, se os rumores se tornarem oficiais, Lady Gaga.

Christina Aguilera

Christina Aguilera em show no festival Emblema 2024, em maio, na Cidade do México Imagem: Medios y Media/Getty Images

Em 2025, Christina Aguilera, headliner do Festival CarnaUOL 2025, finalmente fará seus primeiros shows no Brasil. Uma das vozes mais poderosas da música pop, a carreira de Xtina, seu apelido, começou nos anos 1990. Rapidamente ela se destacou com hits, como "Genie in a Bottle" e "What a Girl Wants", e, ao longo dos anos, se reinventou várias vezes, explorando diferentes estilos musicais e visuais.

Além de sua carreira musical, Christina também é conhecida por seu trabalho como atriz e jurada no programa "The Voice". Com uma habilidade única de transmitir emoção através da voz, a americana promete espetáculos inesquecíveis, com uma mistura de seus maiores sucessos e novas músicas.

Christina também é uma defensora ativa de várias causas sociais. Entre elas estão a luta contra a fome e a promoção dos direitos LGBTQ+.

O Festival CarnaUOL 2025 acontece no dia 8 de fevereiro e, além de Xtina, também se apresentam Sean Paul, Steve Aoki, Claudia Leitte, Belo, Ana Castela, Tony Sales, KVSH, Deekapz, DJ $ophia e o duo Yori. Os ingressos estão à venda pelo site da Eventim.

Shakira

Shakira performando no show do intervalo na final da Copa América, entre Argentina e Colômbia Imagem: Agustin Marcarian/Reuters

Em 2025, Shakira trará sua nova turnê mundial, Las Mujeres Ya No Lloran, ao Brasil, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, em fevereiro. Considerada a rainha da música latina, a colombiana é conhecida pela habilidade de combinar diferentes gêneros musicais, como pop, rock e reggaeton, e por hits como "Hips Don't Lie" e "Waka Waka".

Além de sua carreira musical, Shakira é uma filantropa dedicada. Ela fundou a Fundação Pies Descalzos, que trabalha para melhorar a educação e a qualidade de vida de crianças desfavorecidas na Colômbia.

Quem viu sabe: os shows de Shakira são conhecidos por sua energia e performances dinâmicas. Ela não só canta, mas também dança e interage com o público de uma maneira que poucos artistas conseguem.

Kylie Minogue

Se Madonna é Rainha, ficou com Kylie Minogue o título de Princesa do Pop. A cantora australiana tem uma carreira que abrange mais de três décadas e sucessos como "Can't Get You Out of My Head" e "Spinning Around".

Kylie Minogue, quando se apresentou no festival GRLS!, em São Paulo Imagem: Iwi Onodera/UOL

Uma das artistas pop mais icônicas do mundo, Kylie fará um show único em São Paulo. A apresentação acontece no dia 15 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera.

Kylie é conhecida por suas performances ao vivo espetaculares, que combinam música, dança e visuais marcantes. Sua habilidade de se reinventar e permanecer relevante na indústria musical é uma prova de sua importância na música pop.

Katy Perry

Katy Perry é uma das headliners do festival The Town, em setembro, em São Paulo. A cantora deve mostrar um show parecido com on que fez no Rock in Rio em 2024.

Com hits dançantes e performances coloridas, ela é uma das artistas pop mais populares da última década. Com sucessos como "Firework" e "Roar", Katy conquistou fãs em todo o mundo.

20.set.2024 - Katy Perry se apresenta no Palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Além de sua música, Katy também é uma empresária de sucesso e uma defensora de várias causas sociais. Ela usa sua fama e influência para promover a conscientização sobre questões como a saúde mental e os direitos das mulheres.

Kat Graham

Em maio, será a vez da atriz, cantora, dançarina e ativista Kat Graham pisar em território nacional. Ela é mais conhecida por seu papel como Bonnie Bennett, na série "The Vampire Diaries" (2009-2017).

Fora da atuação, a carreira de Kat também é notável. Ela lançou dois EPs e quatro álbuns de estúdio, explorando gêneros como R&B, pop, hip hop e soul.

A cantora e atriz Kat Graham, que se apresenta no Rio e em São Paulo em maio Imagem: Tristar Media/Getty Images

Kat começou sua carreira na indústria do entretenimento aos 6 anos, em comerciais de televisão e trabalhando como dançarina para artistas como Bow Wow, Missy Elliott e Pharrell Williams. Mas com sua versatilidade e talento não demorou muito para que ela brilhasse sozinha.

Lady Gaga

Ao que tudo indica, Lady Gaga vem mesmo, no início de maio, para um megashow gratuito na praia de Copacabana, segundo revelou o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Conhecida por sua voz poderosa e estilo excêntrico, é uma das artistas mais inovadoras da música pop.

Desde seu álbum de estreia, "The Fame", ela tem desafiado as normas da indústria com sua música e atitude. Suas apresentações são conhecidas por sua teatralidade e inovação e combinam também moda e arte.

Lady Gaga deve se apresentar no Rio no início de maio, na praia de Copacabana; e o melhor: grátis Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Gaga é ainda uma defensora apaixonada de várias causas sociais, incluindo os direitos LGBTQIA+ e a saúde mental. Sua fundação, Born This Way, trabalha para empoderar jovens e promover a aceitação.

