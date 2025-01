Christina Rocha estrela chamada do BBB, e fãs pedem apresentadora na Globo

Christina Rocha, 67, surpreendeu ao aparecer em uma chamada do BBB 25.

O que aconteceu

Christina Rocha esteve em uma propaganda do BBB 25 publicada nesta quarta-feira (1º). A apresentadora estrela a campanha ao lado das ex-BBBs Juliette e Beatriz Reis.

Beatriz começa falando sobre a nova dinâmica de duplas do BBB 25. "Estão sabendo, né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa. BBB 25 em dose dupla! São familiares, amigos, namorados... Aquelas relações lindas que a gente ama tanto ver. Eu não sei se vai ser tão linda assim lá dentro!"

A surpresa acontece quando Christina Rocha, conhecida pelo Casos de Família, do SBT, aparece. No vídeo, ela promete acompanhar todos os acontecimentos da casa.

A ação promocional divertiu os fãs de Christina. Nos comentários da publicação, eles pedem um quadro comandado por ela durante o BBB.

"Meu Deus, a Christina Rocha na live do eliminado? Queremos!", escreveu uma seguidora. "Christina Rocha merece ter um espaço na Globo", disse outra. "Cristina Rocha vai apresentar o Casos de BBB", houve quem brincasse em referência ao Casos de Família que era apresentado por ela no SBT.

Não é possível saber se a apresentadora agora é contratada da Globo, ou mesmo se terá um quadro no reality show. Splash tentou contato com as assessorias de Christina Rocha e da Globo, mas nenhuma comentou o assunto.

Christina Rocha saiu do SBT em maio de 2024. Em nota enviada a Splash, ela deixou "em comum acordo com a emissora".