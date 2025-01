Christina, Olivia, Tool: 2025 terá muitas atrações pela 1ª vez no Brasil

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu e-mail toda quarta a versão completa. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Destaque da semana

Nunca se viu tanto artista internacional fazendo shows no Brasil. Mas 2025 terá uma peculiaridade: vários nomes já confirmados nunca vieram ao país. Christina Aguilera, Olivia Rodrigo e Tool, entre outros, vão aparecer por aqui ainda no primeiro trimestre e sossegar os fãs que pedem por eles há tempos.

Christina Aguilera, ou Xtina, como também é conhecida, é a primeira da leva de inéditos a desembarcar por aqui. A popstar vem como headliner do CarnaUOL, festival que toma o Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Ingressos estão à venda pelo site da Eventim.

No CarnaUOL, a cantora encabeça uma programação que tem ainda o jamaicano Sean Paul e o top DJ norte-americano Steve Aoki. Ana Castela, Matuê e Belo, entre outros, formam o lineup nacional.

Revelação do pop em 2023, Olivia Rodrigo vem em março para o Lollapalooza Brasil e faz também um show em Curitiba. Aos 21 anos, a jovem norte-americana explodiu com o álbum 'Guts', há dois anos.

Tool é outra atração inédita no país que o Lolla foi buscar. O curioso é que a banda de rock tem 35 anos de carreira e nunca tinha vindo. E vai tirar mais que um atraso quase duplamente.

Dois meses depois do Lolla, o baterista Danny Carey vai voltar ao Brasil como integrante do Beat, projeto com integrantes do King Crimson. Acompanhado do guitarrista Steve Vai, o grupo foi criado para tocar o repertório do Crimson dos anos 1980.

Mercado alternativo

Mesmo no mercado de shows fora de estádios e arenas, em especial para o público indie e fãs de música latina, 2025 terá atrações inéditas. O Ezra Collective vem em fevereiro e toca em São Paulo. Formada há nove anos, a banda inglesa funde jazz, soul e rap.

Com mais de 20 anos de carreira e público enorme na América do Sul, a chilena Mon Laferte nunca tinha vindo ao Brasil. A lacuna será preenchida em março, quando ela chega para um show em São Paulo.