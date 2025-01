Caio Manhente expõe dilema de Edu com irmão gay em 'Garota do Momento'

Caio Manhente, 24, interpreta o romântico Edu na novela "Garota do Momento". Ele é apaixonado por Celeste (Débora Ozório), e o casal conquistou rapidamente o público e se tornou um dos queridinhos da trama das seis da Globo.

Em entrevista exclusiva para Splash, o ator comenta sobre as complexas relações familiares de seu personagem, incluindo o irmão Guto (Pedro Goifman), que está em processo de descoberta de sua sexualidade. Caio ainda reflete sobre o bom momento de sua carreira.

"Vai na Fé" versus "Garota do Momento"

Após êxito de "Vai na Fé", Caio emplaca mais um sucesso com "Garota do Momento", atual novela das seis da Globo. Apesar disso, ele não se considera um "ator pé-quente", mas alguém privilegiado pelas oportunidades: "Estou dando sorte".

'Vai na Fé' foi uma loucura, é inacreditável o que aconteceu ali. Foi uma convergência de muita gente e muita coisa importante Agora, com 'Garota do Momento', estou muito feliz. O texto é muito bom, as escolhas da direção são muito interessantes e isso se reflete na tela. Que bom que está fazendo muito sucesso! Caio Manhente

Com dois personagens marcantes, comparações entre Edu, de "Garota do Momento", e Rafa, de "Vai na Fé", são inevitáveis. Caio afirma que percebe semelhanças, especialmente na dinâmica familiar, pois ambos têm pais desconectados e relações opressoras. Mas há diferenças, diz ele.

Tenho a impressão que Nelson [Felipe Abib, pai de Edu] é tóxico e controlador, mas reflete muito o homem de sua época, um vilão mais paspalhão. Já Theo [Emilio Dantas, pai de Rafa] era perverso em outro nível. Não sei se Nelson chega a ser perverso, ele é só um cara muito tóxico. Caio Manhente

Para Manhente, os personagens lidam de formas distintas com a saúde mental: enquanto Rafa sofria com depressão, Edu não tem nenhuma questão com doenças psicológicas e tem uma visão mais otimista da vida. "Rafa, ele foi se erguendo ao longo da novela, com tratamento psicológico e na relação com Kate [Clara Moneke]. Já Edu tem otimismo com a vida. São dois personagens deliciosos de se fazer, que o público comprou de cara. Isso me deixa muito feliz, talvez até mais Edu que Rafa, que no início a galera achava chato."

Romantismo e cartas com Celeste em 'Garota do Momento'

Na trama, ambientada em 1958, Celeste e Edu iniciam um romance por meio de cartas, sem saberem quem são de fato. Eles se apaixonam, mas são interrompidos por Mauro (João Vithor Oliveira), que se passa pelo autor das correspondências e inicia um relacionamento tóxico com Celeste. Nos capítulos recentes, o casal se encontra e começa a se apaixonar, ainda sem saber que são, na verdade, Olívia e Genoca, os codinomes que usaram nas cartas.

Eu me identifico com o romantismo de Edu. Sempre gostei de escrever muitas cartas para namoradas e amigos, cartinhas para dar em aniversário. Vejo um valor em escrever a próprio punho uma mensagem de carinho que você quer deixar para alguém. Caio Manhente

Para se conectar com o personagem, Manhente buscou inspiração no livro "Olhai os Lírios do Campo" (1938), de Érico Veríssimo, uma referência importante na trama. "Confesso que não acabei, faltam ainda algumas páginas. É um livro difícil de se ler, mas é muito bonito. Tem momentos que ele me prende muito, e outros que me afastam."

Apesar do romantismo em cena, Caio prefere conhecer pessoas ao vivo, em vez de usar aplicativos de relacionamento. "Sou muito namorador, passei muito tempo namorando. Solteiro, eu tenho dificuldade de ficar procurando e mandando mensagem. Já fiz, mas não é com muita naturalidade. Sempre me sinto meio bobo, quando começo eu falo: 'Vamos tomar cerveja'.

A relação de Edu com o irmão gay

Outra trama de destaque é a do irmão de Edu, Guto (Pedro Goifman), que está descobrindo sua sexualidade enquanto namora Eugênia (Klara Castanho). Para Manhente, a homossexualidade de Guto pode ser um desafio para Edu, considerando o contexto de 1958, mesmo ele sendo um jovem progressista.

[Hoje] Se irmã mais nova dissesse 'maninho, eu gosto de meninas', no mundo de agora, é quase 'foda-se'. Mas para Eduardo Pacheco não é a mesma coisa. Seria muito interessante se ele rejeitasse de primeira, porque muitas vezes é isso que acontece. Caio Manhente

Caio Manhente afirma que seu personagem nunca iria excluir Guto pela sua sexualidade. "Tenho uma intuição de que, por mais estranho que isso possa ser, ele não vai deixar de acolher esse irmão."