Anitta rouba a cena com bumbum poderoso ao vivo no Show da Virada no Rio

Anitta, 31, se apresentou durante o Show da Virada nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e roubou a cena com seu bumbum.

O que aconteceu

A funkeira subiu ao palco na madrugada deste 1º de janeiro. A artista escolheu um look vermelho com cortes estratégicos que evidenciaram seu bumbum.

No melhor estilo "vocês pensaram que eu não ia rebolar minha raba hoje", Anitta não decepcionou. Com um setlist repleto de funks, ela rebolou muito e animou uma multidão que lotou as areias de Copacabana.

"Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né?" — Anitta em Copacabana. pic.twitter.com/L9unuavdGR -- Anitta Magazine (@anittamagazine) January 1, 2025

Anitta rebolou ao som de "proibidões". Entre outros, ela performou "São Paulo", parceria com o The Weeknd, "Savage Funk" e muito mais.

Nas redes sociais, o público que acompanhou o show da virada pela TV destacou o bumbum da famosa. "A bunda da Antta desejando um feliz 2025 a todos", brincou um. "Tô rachando que toda a minha família conservadora na sala assistindo o zoom no c* da Anitta", escreveu outra. "A Anitta reclama que as emissoras gringas censuram a bunda dela, enquanto isso a Globo tá dando só zoom na bunda da gata", postou mais um.