Assédio e ação contra NYT: entenda treta de Blake Lively e Justin Baldoni

Desde o lançamento de "É Assim que Acaba", em agosto, os dois principais atores do filme, Blake Lively e Justin Baldoni, protagonizam uma série de polêmicas.

O que era apenas um rumor de desentendimento foi confirmado quando a atriz processou o diretor do filme por assédio sexual e difamação.

Baldoni nega as acusações e processou o jornal The New York Times, que publicou a versão de Lively. Ele pede R$ 1,5 bilhão. Entenda a linha do tempo da treta:

O que aconteceu

Confusão na época do lançamento. Logo após a estreia do filme "É Assim que Acaba", fãs especulavam que Blake Lively e o marido, Ryan Reynolds, estariam envolvidos em uma briga com Justin Baldoni, coprotagonista e diretor do longa.

Desentendimento na pós-produção. Rumores indicavam que Blake teria ficado insatisfeita com o resultado do filme. Ela teria contratado outra empresa para criar uma versão alternativa e teria deixado Ryan Reynolds reescrever uma cena importante da produção.

Questionado se voltaria a dirigir uma sequência do filme, Baldoni negou interesse. "Acho que Blake está pronta para dirigir", respondeu. A fala foi interpretada por internautas como uma decisão de se afastar por estar cansado das interferências de Lively e de Reynolds.

Divulgação do filme feita por Blake foi bem diferente da realizada por Baldoni. Enquanto o ator buscava ressaltar o quão delicado e importante o filme é por tratar de violência doméstica, ela evitava o assunto e fazia brincadeiras, como se fosse algo leviano.

Artistas não deram nenhuma entrevista juntos. Apesar de atuarem no mesmo núcleo, Justin Baldoni sempre aparecia sozinho, inclusive nas fotos da estreia do filme, enquanto Blake Lively estava sempre acompanhada de outros colegas.

Elenco evitou responder perguntas relacionadas a Baldoni. Assim como Blake, Jenny Slate, que interpreta Allysa, desviou completamente de questionamento sobre o trabalho de Justin como ator e diretor, apenas respondendo que não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

Tensão nas gravações e acusação

Artistas foram vistos brigando durante as filmagens. Segundo o site TMZ, Justin Baldoni deixou a colega "desconfortável" e criou um ambiente de trabalho "extremamente difícil".

Baldoni beijou Blake por tempo demais em uma das cenas e a deixou incomodada com pergunta, diz o site. Antes de um take em que levantaria a atriz nos braços, ele teria perguntado a seu treinador quanto ela pesava e como ele poderia proteger suas costas de uma lesão.

Após a repercussão das polêmicas, Baldoni contratou mesma agência de relações públicas de Johnny Depp. Segundo o Hollywood Reporter, a empresa cuidou da imagem do ator durante a ação de Amber Heard contra o marido, que envolvia violência doméstica.

Em dezembro, Blake Lively entrou na Justiça contra Justin Baldoni por assédio sexual. Além disso, a atriz afirma que existiu difamação "pensada para destruir sua reputação" por parte do ator e diretor de "É Assim que Acaba".

Defesa de Baldoni diz que acusações da atriz são uma "falsa tentativa de recuperar a reputação". Segundo as divulgações, os advogados do ator argumentam que afirmações são falsas, ultrajantes e indecentes, tendo como único objetivo prejudicar o ator publicamente.

Atriz teria reclamado da postura de Justin Baldoni nas gravações. Entre os pedidos, atriz exigiu que ator não mostrasse mais nudes de mulheres para colegas, não mencionasse antigo vício em pornografia, não abordasse conquistas sexuais e não fizesse mais menções a órgãos genitais.

Colleen Hoover defendeu Blake Lively. A escritora, autora do livro que originou o filme, compartilhou uma matéria do jornal The New York Times que falava sobre o caso e defendeu Lively.

Você não foi nada além de honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigada por ser exatamente o humano que você é. Nunca mude. Nunca sucumba. Colleen Hoover

Consequências

Agência rompeu contrato com Baldoni. Após a divulgação do processo, no dia 21 de dezembro, a agência de talentos WME rompeu o contrato que mantinha com Justin Baldoni. Blake Lively e Ryan Reynolds seguem sendo agenciados pela empresa.

Advogado dele nega acusações. "Essas alegações são completamente falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas, com uma tentativa de ferir publicamente e refazer uma narrativa na mídia", afirmou Bryan Freedman.

Após acusações, Baldoni perdeu prêmio. Em um comunicado publicado em 23 de dezembro em seu site, o Prêmio Vozes de Solidariedade da Viral Voices retirou a honraria dada ao diretor. "As ações do Sr. Baldoni são contrárias aos valores da Vital Voices e ao espírito do prêmio. Notificamos o Sr. Baldoni de que rescindimos este prêmio."

Logo após o Natal, ele estava planejando processo "chocante". "Não vou falar sobre quando ou quantos processos estamos entrando, mas quando entrarmos com nosso primeiro processo, isso vai chocar todos que foram manipulados", afirmou Freedman.

No último dia do ano, Baldoni processou o NYT por favorecer Lively. Segundo ele, o jornal publicou matéria que ele considerou favorável a Blake Lively. O ator, junto com outros dez autores, pede R$ 1,5 bilhão, afirmando que o jornal não verificou os fatos e se baseou na narrativa "egoísta" da atriz. O New York Times não se manifestou.