Armie Hammer admite ter 'usado' mulheres e que gosta de amarrar parceira

Armie Hammer falou sobre os escândalos que o afastaram de Hollywood. O ator de "Me Chame Pelo Seu Nome" foi acusado de estupro e ter fantasias sexuais violentas —até mesmo canibais.

O que aconteceu

Armie Hammer falou sobre polêmicas relacionadas ao seu nome em um podcast. Segundo ele, após sair dos holofotes, agora mora em um "apartamento minúsculo". O ator acredita que a pandemia fez as pessoas ficaram "cativadas" com a sua história.

O mundo parecia estar desmoronando, e as pessoas estavam profundamente infelizes com suas próprias vidas. E então surge essa história obscena em que esse ator quer assassinar e comer pessoas. E de repente, todo mundo fica: 'ah, isso é muito mais divertido de focar do que o fato de que não posso sair da minha sala de estar'.

Armie Hammer

Em 2021, Hammer foi acusado de estupro por uma mulher. Outras mulheres alegaram que ele tinha fantasias sexuais violentas e canibais, e falava abertamente sobre isso com elas. Ele foi investigado por agressão sexual, mas não foi acusado formalmente pelo LAPD (Departamento de Polícia de Los Angeles, na tradução).

Hammer tentou se explicar, usando os apresentadores do podcast, Christina Pazsitzy e Tom Segura, como exemplo. "Há um corte de vocês conversando onde você [Christina] diz: 'Tom me disse quando começamos a namorar que ele queria quebrar minha cabeça e ficar com meu cérebro ou seja lá o que for'. E você [Tom] diz: 'Não, não foi isso que eu disse. Tudo o que eu disse é que te amo tanto, que quero esmagar sua cabeça na cômoda'."

Agora imagine se vocês terminassem e Christina contasse a parte dela na conversa e apenas dissesse: 'Tom disse que queria bater minha cabeça na cômoda' e dissesse isso com uma cara séria. Todo mundo diria: 'Ele é obviamente um agressor doméstico'.

Armie Hammer

Armie Hammer falou também sobre suas preferências sexuais. Ele admitiu que gosta de amarrar a parceira na cama e que descobriu isso amarrando um manequim que comprou em uma loja de departamento. "Eu gosto da ideia de que você é completamente minha", explicou.

Ele deu exemplos não convencionais de conversas mais picantes. "Essa coisa de possessão, é divertido falar sobre isso. Especialmente se você estiver bêbado ou chapado e estiver trocando mensagem. Enquanto você diz isso, você está rindo sozinho. 'Vou cortar seu dedo do pé e guardar no meu bolso para ter um pedaço seu em todo lugar que eu for hahaha'."

Se alguém pegasse as conversas de alguém no quarto (...) e lesse isso em algum outro lugar fora do contexto, todo mundo diria: 'Vocês são nojentos pra caramba'.

Armie Hammer

Ator admitiu que perdeu a cabeça quando o escândalo estourou. "Acho que em março de 2021 eu era a quinta pessoa mais pesquisada no Google no mundo. E tudo isso era negativo. Você fica ali, nu, na frente do mundo, com todas as suas propensões ou taras sendo julgadas pelo mundo. Essa m**** é difícil."

Hammer usava mulheres para alimentar o próprio ego. "As pessoas eram meus 'sacos de droga com pele'. Ter pessoas querendo fazer sexo comigo, fazer sexo com pessoas, fazer todas essas coisas. Isso me dava uma sensação de poder. Isso me dava uma sensação de validação."

Ator admitiu ter traído esposa. Eles Elizabeth Chambers foram casados por 13 anos, entre 2010 e 2023, e são pais de dois filhos: Harper, 9, e Ford, 7. "Estou bem ciente de que minha filha e meu filho chegarão a um certo ponto em que farão terapia e dirão: 'Eu odeio meu pai também'."