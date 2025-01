Anitta vai a SP mudar visual após shows no Rio: 'Vim só para isso'

Anitta não descansou após seus shows de Réveillon no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira (1º) e foi para São Paulo mudar o visual.

O que aconteceu

Com horário especial, ela brincou com o fato de ter feito o cabeleireiro ter parado as festividades dele. "Começando o ano daquele jeitinho. Primeiro dia do ano. Fiz esse rapaz parar tudo do Réveillon dele. Sou a demônia, mas está dando tudo certo."

Para estar em São Paulo, a cantora afirma que não dormiu. "Nem dormi, gente. Fiz dois shows, peguei o avião e vim para São Paulo. Gosto de coisas assim", contou.

Sobre o cabelo, ela descreve como um "chocolate inovador". "Foi entregue um chocolate inovador. Veio aí um chocolate quente, ao leite, inovador, para vocês copiarem à vontade".