Anitta tieta Maria Bethânia e pede foto: 'Admiração mútua'

Atrações do Show da Virada no Rio de Janeiro, Anitta e Maria Bethânia se encontraram, conversaram e tiraram foto no camarim do evento.

O que aconteceu

Maria Bethânia publicou o "encontro amoroso" com Anitta em seu Instagram, nesta quarta-feira (1º). "Ninguém mexe com a gente! Não andamos só! Um encontro tão amoroso com Anitta. Admiração mútua", disse ela, na legenda.

No vídeo, as duas conversam e Anitta pede uma foto. Maria Bethânia, então, fala do próprio cabelo e Anitta afirma que "está lindo".

Junto de Caetano Veloso, Maria Bethânia abriu as festividades da queima de fogos em Copacabana. Os irmãos se apresentaram com sua turnê histórica.

Já na madrugada de 2025, Anitta transformou as areias de Copacabana em um baile funk proibidão e rebolou bastante em cima do palco. A artista, que escolheu um look vermelho com cortes estratégicos no bumbum e uma meia calça rendada, empolgou a multidão.