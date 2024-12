'Zazá', novela de 1997, está de volta: relembre os atores que já morreram

"Zazá" foi resgatada pela Globoplay nesta segunda-feira (30). Exibida originalmente em 1997, a novela protagonizada por Fernanda Montenegro, 95, já sofreu algumas perdas em seu elenco principal.

Relembre quem já morreu do elenco de 'Zazá'

Paulo Goulart compôs o elenco principal de "Zazá" como Ulisses e faleceu em 2014. O veterano teve uma extensa trajetória no teatro e na TV. Seu último trabalho foi na minissérie "Louco por Elas", em 2012. Ele foi casado por 60 anos com Nicette Bruno (1933-2020), com quem teve três filhos: Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.

Paulo Goulart e Nicette Bruno; o saudoso ator teve destaque em "Zazá" Imagem: Ana Ottoni/Folhapress/Ana Ottoni/Folhapress

Jorge Dória é outro ator de "Zazá" que já nos deixou. Na trama escrita por Lauro César Muniz deu vida a Ângelo. Reconhecido por sua veia cômica —esteve por seis anos no elenco do "Zorra Total", por exemplo—, Dória iniciou a carreira na TV em 1953. Ele morreu em 2013, aos 92 anos, após complicações cardiorrespiratórias e renais.

Jorge Dória fez parte do elenco principal de "Zazá" (1997) Imagem: Arley Alves/Globo

O ator, produtor e diretor Fernando Torres esteve em "Zazá" ao lado da esposa, Fernanda Montenegro. O casal selou a união em 1952 e teve dois filhos: o cineasta Cláudio Torres e a atriz Fernanda Torres. Acometido por um enfisema pulmonar, o ator morreu em sua casa, em 2008, aos 80 anos.

Fernando Torres e Fernanda Montenegro Imagem: Reprodução/Instagram

Mais um grande ator do elenco principal de "Zazá" que já faleceu foi Cecil Thiré. Na trama, ele interpretou Dorival, apelidado de Doc. Filho da icônica Tônia Carrero (1922-2018), Thiré passou a juventude tentando fugir do estigma de ser filho de uma grande atriz. Casou-se três vezes e teve quatro filhos. No fim da vida, foi acometido pelo Parkinson, que gerou complicações e o levou à morte em 2020, aos 77 anos.