Tatá Werneck recria clipe de 'É o Tchan no Havaí' com amigos

Tatá Werneck recriou o clipe de "É o Tchan" no Havaí com o humorista Gui e a prima, a apresentadora Lara Werneck.

Muito se fala sobre o sucateamento do audiovisual, mas será que vocês saberão valorizar um clipe feito por crianças de 5 anos todo em plano sequência? Julgue a si mesmo antes de julgar o próximo. Tatá Werneck

No sábado (30), Tatá fez um "casamento de mentirinha" com Rafa Vitti usando IA. As fotos manipuladas enganaram celebridades como Eliana e Belo.

Tatá e Rafa vão passar a virada de ano com um grupo de amigos e celebridades. Entre os famosos que acompanham o casal estão a humorista Clarice Falcão, as atrizes Priscila Sztejnman e Fabiula Nascimento e o ator Emilio Dantas.