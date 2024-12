Influencer investigado por Tigrinho diz que concorrentes fizeram denúncias

Ruyter Poubel, o influenciador com 20 milhões de seguidores investigado na Operação Faketech, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso.

O que aconteceu

Ele nega envolvimento em qualquer atividade ilegal. "O que é o jogo ilegal e o que é o jogo do tigrinho? O problema é divulgar o jogo do tigrinho dizendo que as pessoas vão fazer dinheiro. Nunca fiz isso, nunca vai ter prova disso porque não aconteceu", afirmou nos stories.

Ruyter diz que as denúncias anônimas "provavelmente" foram feitas por um concorrente. "Estou absolutamente tranquilo em afirmar que todos os fatos veiculados envolvendo meu nome e o de meus sócios não correspondem à realidade", declarou.

Colocou-se à disposição dos investigadores. "Gostaria de reafirmar que estou disponível para colaborar com a polícia civil de São Paulo e os órgãos pertinentes. Confio 100% na Justiça e na polícia."

Operação Faketech

Operação foi deflagrada pela Polícia Civil da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, na última sexta-feira (27). A informação foi confirmada a Splash por meio de nota da SSP-SP.

Investigação é sobre lavagem de dinheiro e fraudes causadas por meio de jogos ilegais em plataformas online. A ação ocorreu simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte — 14 mandados foram cumpridos.

Nota informa ainda que "todo o material apreendido foi encaminhado para análise". Os detalhes da investigação estão sob sigilo.

Em entrevista à TV Tribuna, o delegado Fabiano Barneiro explicou sobre a investigação. "Essa operação foi baseada em informações de vítimas que tiveram grandes perdas financeiras em jogos de azar por meios eletrônicos. (...) São jogos de aparência inocente, mas são altamente viciantes e fazem com que as vítimas percam dinheiro muito rápido."