Psiquiatra de Liam Payne diz que cantor precisava de 'mais cuidados'

A psiquiatra de Liam Payne informou em setembro, um mês antes da morte do cantor, que ele precisava de mais cuidados após deixar de atender o artista.

O que aconteceu

A profissional disse que o cantor precisava de um "nível mais alto de cuidado" do que ela poderia fornecer, de acordo com um documento protocolado no tribunal na Argentina obtido pelo jornal Page Six. Foram encontrados no corpo do músico traços de álcool, cocaína e antidepressivos. Ele teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam sua morte.

Ela deixou de tratar o cantor semanas antes de sua morte. Segundo o documento, a psiquiatra teria notado que decidiu parar de vê-lo como paciente "após cuidadosa consideração e avaliação".

Apesar de não fornecer mais cuidados psiquiátricos a Payne, ela teria recomendado que ele continuasse com um plano de tratamento. De acordo com a carta, ela aconselhou o cantor a tomar medicamentos "apenas conforme prescrito" e evitasse "beber muito" enquanto estiver sob medicação.

A ex-psiquiatra do cantor teria dito a ele que era "vital" que ele fizesse isso para administrar seus cuidados de saúde mental adequadamente. Ela também forneceu a ele uma lista de instalações de reabilitação e médicos que poderiam ajudá-lo em sua jornada. "Obrigada por sua compreensão e desejo a você o melhor em sua jornada contínua em direção à saúde mental e bem-estar", disse ela, na carta.

Cinco pessoas foram acusadas pela morte do cantor. Ele morreu em 16 de outubro após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, estava tentando escapar do quarto pela sacada.