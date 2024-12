Paulo Vieira sobre piada com o general Braga Netto na Globo: 'FDP golpista'

Paulo Vieira voltou a rebater as críticas por ter feito piada com a prisão do general e ex-ministro Walter Braga Netto durante o prêmio Melhores do Ano, da Globo, no domingo (16).

O que aconteceu

Vieira se referiu a Braga Netto, preso por supostamente conspirar contra a democracia, como "fdp golpista". "E só para deixar claro: toda vez que eu puder fazer piada com fdp golpista eu vou fazer, toda vez que o microfone estiver na minha mão ele será usado a favor do meu povo e contra os amantes do atraso", escreveu em postagem no X.

O artista afirmou que os ataques o incentivam a continuar com seu humor crítico. "Os ataques só me lembram que minha mão é pesada e que quando eu bato dói muito".

Ele já havia sido alvo de um pedido de boicote feito por bolsonaristas nas redes sociais, e ironizou ao pedir "biscoito" em foto sem camisa. O famoso também celebrou seu sucesso na Globo, e disse que em 2025 terá três programas na grade da emissora: a série Pablo e Luisão, a quarta temporada do Avisa Lá Que Eu Vou e um programa de auditório, sem maiores detalhes.

Entenda

Paulo Vieira roubou a cena durante a premiação dos Melhores do Ano na Globo. O humorista fez piadas com diversos assuntos, inclusive a prisão do ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente, o general Braga Netto — o militar foi detido pela Polícia Federal por supostamente participar da tentativa de golpe de Estado após ser derrotado nas urnas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Está no ar o Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira, não que isso queira dizer alguma coisa, o general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito", disse o humorista em referência a patente de Braga Netto.

Piada arrancou risadas da plateia e do apresentador Luciano Huck. Nas redes sociais, a fala sobre o general também virou assunto entre os internautas, mas incomodou os apoiadores do ex-ministro.