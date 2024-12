No apagar das luzes, Netflix lança o melhor filme ruim de 2024

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O ano de 2024 não chegou a ser exatamente memorável no quesito cinematográfico. Tanto os filmes quanto as séries da safra mais recente deixaram a desejar, na minha humilde opinião.

Mas no finalzinho do ano, enquanto alguns desciam para BC e outros subiam para Carneiros, quem ficou rodopiando sem sair do lugar viu que a Netflix lançou o melhor filme ruim do ano: 'Bagagem de Risco' ('Carry-On', no original —veja trailer). É uma pepita digna das melhores fases do Domingo Maior na Globo, ainda que sem a presença de Steven Seagal.

Terroristas planejam embarcar em um avião com uma poderosa substância capaz de dizimar todos os presentes no voo. Para tanto, fazem o possível para chantagear o responsável pela esteira de raio-X do aeroporto.

Durante as duas horas de exibição, acompanhamos as idas e vindas de um roteiro que parece uma versão hollywoodiana de "Mania de Você". Quem pensar demais acaba se frustrando com os lapsos de lógica e ausência de bom senso. Mas pensar demais nessa época do ano é um convite ao desgaste.

É aquele tipo de filme ideal para assistir enquanto navega pelas redes sociais, ou espera no trânsito até chegar na praia. Divertido, absurdo e sem muito nexo, trata-se de uma das melhores opções ruins nessa temporada tão pródiga em ofertas da mesma estirpe.

