Minissérie brasileira 'A Fórmula' viraliza por comparações com 'A Substância'

A Substância voltou a ser assunto nas redes sociais brasileiras nos últimos dias. O filme de Coralie Fargeat começou a ser comparado com a minissérie brasileira A Fórmula, produção lançada em 2017 pela Globo que trazia Drica Moraes como uma cientista que cria uma poção que a torna 30 anos mais jovem.

Na trama, a vida de suas duas personalidades - a cientista Angélica e a jovem Afrodite, vivida por Luisa Arraes - começa a se complicar quando a versão mais jovem de Angélica começa um relacionamento com Ricardo (Fábio Assunção), chefe da cientista.

A história de A Substância segue um caminho semelhante, com Elisabeth (Demi Moore) tomando uma substância que a torna mais jovem, assumindo a identidade de Sue (Margareth Qualey). No filme, a versão mais jovem da protagonista acaba passando dos limites do consumo da substância e enfraquecendo sua versão mais velha.

A diferença das duas está em seu gênero. Enquanto A Substância se desenvolve num body horror ao longo de sua duração, A Fórmula tem um tom mais romântico, focando no relacionamento entre Angélica/Afrodite e Ricardo e as complicações que essa vida dupla traz para o casal. Apesar do tom mais cômico, ambas as produções refletem sobre a pressão estética exercida sobre mulheres mais velhas e discute a distância que as pessoas estão dispostas a ir para se adequar a um padrão de beleza.

A Fórmula está disponível no Globoplay, enquanto A Substância pode ser conferida na Mubi.