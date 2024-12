K-pop: 8 músicas que misturam tradição e inovação para ouvir no fim de ano

O fim de ano no K-pop é sempre uma temporada de contrastes. É quando as tradições se encontram com a inovação, e o inverno se torna o palco perfeito para a criatividade dos artistas. Entre os lançamentos de singles, os covers de clássicos e as performances marcantes, a música de fim de ano no K-pop vai além do esperado.

De faixas que celebram o espírito da estação a reinterpretações de canções atemporais, as empresas aproveitam o clima festivo (e o frio) para lançar discos com conceito invernal —muitos casacos, toucas, neve e clima natalino.

Além disso, o Gayo Daejejeon da MBC, o tradicional show da virada do K-pop, acontece em 31 de dezembro, com performances especiais de grupos renomados. Splash selecionou oito músicas que exemplificam essa mistura para se preparar o evento.

EXO - "The First Snow"

Lançada há mais de uma década, essa música se tornou símbolo do inverno no K-pop. Com a chegada da primeira neve, os idols já dançam o "desafio" do hino natalino do EXO.

TWICE - "Merry e Happy"

Com uma vibe alegre e cativante, "Merry e Happy" é a música ideal para deixar tocando enquanto organiza sua ceia. E vale assistir à performance, ao vivo, com Nayeon vestida de boneco de neve!

Bing Crosby e V - "White Christmas"

A mais recente da lista, lançada neste mês, é uma colaboração entre Taehyung (V, do BTS), grande fã de músicas natalinas, e o icônico Bing Crosby, artista americano falecido em 1977, mas conhecido por seu legado de clássicos, incluindo "White Christmas". A nova versão traz uma arte dedicada a Yeontan, o cachorro de Taehyung que faleceu recentemente.

Aespa - "Jingle Bell Rocks"

O cover de Aespa de "Jingle Bell Rocks" trouxe uma nova interpretação ao clássico natalino. A versão delas, inspirada no estilo de "Meninas Malvadas", repaginou o clássico com um toque especial e atual.

NCT Dream - "Candy"

O hit, original do H.O.T., um dos maiores grupos da primeira geração do K-pop, levou o NCT Dream ao topo das paradas. É uma versão que foi o single principal do álbum de inverno "Candy Winter Special". A música se tornou um grande sucesso do grupo.

Red Velvet e Aespa - "Beautiful Christmas"

Quando dois dos maiores grupos femininos da SM se juntaram, o resultado foi uma colaboração que se tornou um marco nas festas de fim de ano. "Beautiful Chrismas" traz o melhor das duas bandas, com um MV impecável, com coreografia. Um presente para os fãs.

GOT7 - "Miracle"

"Miracle" é a música mais emotiva da lista, com um MV encantador que transmite o espírito natalino através da história de uma menina. A canção destaca o talento vocal de todos os integrantes, incluindo os rappers, e se tornou um clássico do grupo.

Stray Kids - "Christmas EveL"

Em uma linha completamente diferente, "Christmas EveL" traz a energia intensa e irreverente característica do Stray Kids Megaverse. A música é engraçada, divertida e impossível tirar da cabeça, especialmente a parte de Felix: "Feliz Navidad, Feliz Navidad / I can feel the evil coming / but Felix never bad". É a essência do Grinch transformada em música.