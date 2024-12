Lago de ozônio e 40 banheiros: as mansões dos famosos que deram o que falar

Mansões à venda, outras em reformas que duraram meses e ainda aquelas que viraram alvo de processo judicial. As residências dos famosos deram o que falar neste ano. Conheça cinco delas.

Anitta

Anitta mostra decoração de Natal ao lado de Plínio, seu cachorro Imagem: Reprodução/Instagram

Anitta terminou o ano de casa nova. "Gente, rolou a casa. Eu vou ter onde passar o Natal. Caraca. Eles [os profissionais envolvidos na obra] fizeram milagre. Essa casa começou [a ser construída] em junho", disse ela nos Stories do Instagram.

Luxuosa residência possui vista para a Pedra da Gávea. Mansão estava à venda desde 2019 por R$ 11 milhões. Condomínio custa R$ 1.700 e IPTU é de R$ 31 mil por ano, conforme relato do Extra.

Mansão de Anitta no Rio Imagem: Reprodução



A residência de dois andares oferece uma cozinha planejada integrada à sala de jantar, equipada com forno a lenha. Além disso, conta com salão de jogos, adega, lavabo, escritório, sala de ginástica, estúdio de música e uma sala de monitoramento, conforme a publicação.

Mansão foi cenário do romance entre Marina (Tainá Müller) e Clara (Giovanna Antonelli) na novela "Em Família". Foi a última obra escrita pelo autor Manuel Carlos na Globo.

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Thiago Nigro e Maíra Cardi compraram mansão que era de Neymar por R$ 40 milhões Imagem: Reprodução/YouTube

Nova casa do casal era antiga mansão de Neymar, avaliada em R$ 40 milhões. Maíra disse que a mansão em Alphaville (SP) foi projetada por um arquiteto, e Neymar comprou o imóvel: "Casa nova, vida nova. (...) O Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar".

A nova mansão conta com 2.000 metros quadrados de área construída. Ainda dos tempos de Neymar, a propriedade tinha um grande salão de festas, cerca de 40 banheiros, além espaço gourmet, duas cozinhas e uma ampla piscina.

Maíra Cardi em tour por nova mansão comprada de Neymar Imagem: Reprodução/Instagram @mairacardi

O imóvel, que originalmente contava com um salão de festas, foi transformado em academia e brinquedoteca. "Tem um bar que a gente não vai andar, quarenta banheiros. Não precisa de tudo isso e vamos aproveitar mais com a brinquedoteca e academia", disse Maíra.

Maíra disse que procurava lugares para seus funcionários. "Quero trazer todos os meus funcionários. (...) Duas coisas que me incomodam quando vou procurar uma casa: o lugar onde os funcionários ficam, tipo o quarto, de todos as casas eram horríveis."

Virgínia e Zé Felipe

Área externa com piscina na casa de Virginia Imagem: Reprodução/Instagram

Mansão em Goiânia virou ponto turístico e a casa da família chamou atenção neste ano pela decoração de Natal

A influencer e o cantor moram em uma propriedade com 5.000 metros quadrados. A casa conta com piscina com telão, adega, sala de massagem e spa. Ainda apresenta um cinema, uma academia, brinquedoteca, estúdios de gravação, biblioteca, 7 suítes com closet e 2 quartos.

Márcio Garcia

Mansão de Márcio Garcia no Rio de Janeiro está à venda Imagem: Reprodução/Instagram/Divulgação

Em outubro, o apresentador anunciou a venda da mansão, no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Presidente da Piquet Realty, Cristiano Piquet, é quem está à frente do negócio.

A residência do ator pode ser comprada por US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 276 milhões. Com o preço, a casa de Marcio Garcia desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil —a casa de 2.500 metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.

Casa é movida a energia solar. "Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. A casa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Marx, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para minigolfe. A casa tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2.000 metros de área intima e muito mais. Dividida em 3 núcleos com entradas independentes e segurança total", disse Cristiano Piquet.

Felipe Titto

Área externa da mansão de Felipe Titto Imagem: Reprodução/Instagram

Titto colocou à venda a mansão que tem na Granja Vianna, em São Paulo, por R$ 30 milhões. O imóvel, com lago artificial, seis quartos (sendo três suítes), sala de cinema, academia de musculação, quadra de beach tennis e muitos outros cômodos.

Conforme o empresário, o principal motivo da venda foi espaço. Titto mostrou um pouco do novo lote que comprou. "Muita gente foi impactada com a notícia de que botei minha casa para vender. Eu tô mudando exclusivamente para uma questão de espaço, porque no condomínio que eu moro, apesar da casa ser bem grande, não tenho espaço suficiente para ter os bichos que eu quero ter, bichos maiores".

Um dos destaques do imóvel é o lago de ozônio. Em vídeo no Instagram, o empresário explicou a manutenção que exigia. "A gente enche ele com caminhão-pipa. Há oito motores embaixo do deque. É todo um processo de filtro. Tem mais 3 toneladas de mídia filtrante e um serviço de biologia para a água ficar desse jeito. É ozônio, então tem uma máquina soltando ozônio, além de planta esculpida em formato de tubarão", disse ele.

MC Guimê e Lexa

Lexa e MC Guimê são acusados de mau uso de mansão em São Paulo; proprietária também cobra dívida milionária do ex-casal Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-mansão de MC Guimê e Lexa virou objeto de processo neste ano. A mansão em que o casal morava em Alphaville (SP) era propriedade de uma massoterapeuta que pede uma indenização de R$ 5,1 milhões por supostos danos materiais. A informação foi publicada primeiro pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por Splash.

Como ele e Lexa eram casados em comunhão universal de bens, a credora a responsabilizou também pela dívida. Na época, ela afirmou que a funkeira "viveu, usufruiu e morou", logo "a casa era dela tanto quanto era dele". Por isso pediu na Justiça que ela arcasse com o débito feito pelo então companheiro.

Dona de mansão cobra dívida de Lexa e MC Guimê e acusa ex-casal de mau uso do local Imagem: Reprodução: RecordTV

MC Guimê disse que "contrato era muito ruim". Ele negou que tenha sido "despejado" e disse que já tinha desocupado a casa quando a Justiça devolveu a posse aos antigos donos. "Em 2021, decidi sair do móvel para seguir uma nova vida e em um novo lar. Ninguém foi despejado. Quando houve a decisão de posse do imóvel, já não havia ninguém morando mais lá."

A mansão está avaliada em torno de R$ 5 milhões. A massoterapeuta entrou na Justiça para reaver o imóvel, conseguiu despejar os cantores da propriedade e agora luta para receber o restante da dívida.