Juliana Paes aproveitou as últimas horas de 2024 na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha.

A atriz curtiu o dia ensolarado ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista. Os dois estão juntos desde 2007.

Juliana ainda posou para fotos no mar. Ela apostou em um biquíni azul no estilo cortininha para entrar no mar.

Outras celebridades como Isis Valverde e Virginia passaram o último dia do ano na praia ou na piscina.