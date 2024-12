Com maior prêmio da história, veja quanto cada finalista do BBB 24 faturou

Davi, Matteus e Isabelle chegaram à final do BBB 24 (Globo). Relembre quanto cada finalista faturou:

Quanto os finalistas do BBB 24 faturaram?

Davi Brito se consagrou o campeão da edição, levando para casa R$ 2,92 milhões e um carro 0 km. Além do prêmio milionário, ganhou R$ 100 mil de uma Prova do Líder, uma picape avaliada em R$ 281 mil, R$ 30 mil em dinâmicas, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 5 mil para gastar em aplicativo de delivery, bolsa de estudos, videogame e um celular.

Vice-campeão, Matteus foi recompensado com R$ 150 mil. No programa, ele também conquistou um carro avaliado em R$ 170 mil, R$ 55 mil em dinheiro em dinâmicas, R$ 5 mil em eletrodomésticos, bolsa de estudos para uma graduação, geladeira, smart TV e uma viagem internacional com acompanhante.

Em terceiro lugar, Isabelle ganhou R$ 50 mil. No reality, ainda recebeu R$ 44,2 mil em uma Prova do Líder, cerca de R$ 15 mil em dinâmicas, bolsa de estudos para uma graduação, notebook, smart TV e uma viagem nacional com acompanhante.