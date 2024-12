Deborah Secco, Gracy e Belo: as separações que deram o que falar em 2024

2024 foi um ano marcado por diversos términos no mundo dos famosos.

Relembre os casais famosos que se separam

Deborah Secco e Hugo Moura: O casal anunciou a separação em abril, mas o casamento já estava acabado. "Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.

Deborah Secco e Hugo Moura em ensaio sensual Imagem: Jorge Bispo

Belo e Gracyanne Barbosa: O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa teve seu fim anunciado após 16 anos, também em abril. De acordo com o colunista Lucas Pasin, de Splash, dois optaram pela separação cerca de oito meses ante, mas ainda moravam juntos. O término envolveu uma acusação de que Gracyanne teria traído o marido.

Belo e Gracyanne Barbosa moravam em luxuosa mansão de R$ 15 milhões Imagem: Reprodução/Instagram/@graoficial

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira: O casamento de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira chegou ao fim após dez anos. Especulações sobre o fim do casamento surgiram nas redes sociais após Daniel de Oliveira parabenizar Sophie e falar do relacionamento como algo passado e foram confirmadas pelo ex-casal.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira foram casados Imagem: Brazil News

Jessica Ellen e Dan Ferreira: Ellen e Ferreira colocaram um ponto final na relação amorosa 1 ano e cinco meses após o nascimento do filho do casal, Máli Dayo. Os dois deixaram de seguir nas redes.

Jéssica Ellen e Dan Ferreira têm um filho juntos Imagem: Louise D'Tuani

Enrique Diaz e Mariana Lima: O casal de atores se separou em janeiro. Os dois estavam juntos há mais de 25 anos e tinham um relacionamento aberto. "É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele", disse a atriz em entrevista ao jornal O Globo em 2021.

Mariana Lima e Enrique Díaz experimentaram relacionamento aberto antes do término Imagem: Reprodução/Instagram

Lucas Buda e Camila Moura: o brother do BBB 24 descobriu após deixar a casa que seu casamento com Camila havia terminado. Eles estavam juntos há 15 anos.

Lucas Henrique e Camila Moura em foto antes do BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Davi Brito e Mani Rego: o campeão do BBB 24 terminou o relacionamento com Mani assim que deixou o reality. "Ela não soube respeitar o momento que eu estava vivendo", disse, em gravação do Altas Horas (Globo).

davi e Mani em foto antes do BBB 24 Imagem: Reproduçào

Ana Castela e Gustavo Mioto: há poucas semanas, os sertanejos anunciaram o terceiro término de relacionamento. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria do sertanejo.

Gustavo Mioto e Ana Castela já terminaram três vezes Imagem: Reprodução/Instagram

Duda Nagle e Michele Balsamão: o ex-casal terminou em abril após assumirem namoro em fevereiro. Este foi o primeiro relacionamento público de Nagle após o fim do casamento com Sabrina Sato, que está namorando o ator Nicolas Prattes.

Michele Balsamão foi a primeira namorada de Duda Nagle após casamento com Sabrina Sato Imagem: Patrícia Devoraes/Brazil News

Felipe Castanhari e Nyvi Estephan: os influenciadores digitais também terminaram após quatro anos juntos. "Estive muito doente nos últimos anos, e isso fez com que eu não conseguisse ver luz e brilho nas coisas, inclusive em nosso relacionamento", escreveu Castanhari ao anunciar o término.

Nyvi Estephan e Felipe Castanhari namoravam desde 2020 Imagem: Reprodução/Instagram

Val Marchiori e Thiago Castilho: em março deste ano, Val utilizou suas redes sociais para anunciar o fim do casamento com o empresário. Eles ficaram juntos por cinco anos. Quatro meses depois, em junho, ela o denunciou por violência doméstica. "Precisei buscar amparo policial e judicial".

Val Marchiori se divorciou de Thiago Castilho Imagem: Reprodução/Instagram

Letícia Colin e Michel Melamed: os atores se separaram em julho após nove anos de casamento. Apesar do término, eles mantêm projetos profissionais juntos e uma relação amistosa. O casal estava junto desde 2015 e é pai de Uri, de 4 anos.

Letícia Colin e Michel Melamed têm um filho juntos Imagem: Reprodução/Instagram

Ângela Bismarchi e Wagner de Moraes: A modelo se separou do cirurgião plástico, com quem estava desde 2004. A separação foi amigável e aconteceu devido a uma mudança de Wagner para os Estados Unidos.

Angela Bismarchi e Wagner Moraes não formam mais um casal Imagem: Marcus Monnerat/Divulgação

Nizam e Leticia Spiller: ex-brother do BBB 24 e atriz tiveram um affair breve no início do ano, que também já acabou. "Sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida", disse o ex-BBB em entrevista ao Extra.