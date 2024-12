Antes de show em Copacabana, fãs resgatam virada de Anitta no Piscinão

Anitta se apresenta na noite desta terça-feira (31), logo após a virada, no Réveillon do Rio de Janeiro. Na expectativa para o show, fãs resgataram o Ano-Novo da cantora de 2012 para 2013.

O que aconteceu

Na ocasião, Anitta se apresentou no Piscinão de Ramos. Na virada de 2011 para 2012, a cantora também se apresentou por lá, ainda com o nome artístico MC Anitta.

Neste ano, ela é uma das atrações principais do Réveillon de Copacabana. Caetano e Bethânia e Ivete Sangalo antecedem a cantora. Após o show da poderosa, Xand Avião assume o microfone. A Bateria da Viradouro, vencedora do Carnaval 2024, encerra a noite.

Nesta tarde, a cantora publicou um vídeo malhando e se preparando para subir ao palco. No registro, ela dançava ao som de "Sem Freio", parceria com Livinho que faz parte do novo projeto "Ensaios da Anitta".

Anitta também se apresentou em Copacabana em 2018. A cantora também subiu ao palco após os fogos e tocou sucessos como "Vai, Malandra", "Bang" e "Sua Cara".

O show de Anitta será transmitido na TV aberta pela Globo. Na TV a cabo, a festa será exibida pelo Multishow e, no streaming, pelo Globoplay.