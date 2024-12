Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a acordo de divórcio, encerrando disputa de oito anos

Por Kanjyik Ghosh e Bipasha Dey

(Reuters) - Os atores Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo de divórcio, disse o advogado dela à Reuters nesta terça-feira, encerrando uma das separações de celebridades mais contenciosas e acompanhadas de Hollywood.

Jolie pediu divórcio de Pitt, seu marido por dois anos e parceiro romântico desde 2005, oito anos atrás. A relação entre dois dos atores mais famosos de Hollywood foi alimento constante para os tabloides durante muitos anos.

“Esta é apenas uma parte de um processo longo e em andamento que começou oito anos atrás. Francamente, Angelina está exausta, mas aliviada que a primeira parte acabou”, afirmou o advogado de Jolie, James Simon, em comunicado, acrescentando que um acordo de divórcio foi finalizado, assinado e enviado ao tribunal.

Nenhum detalhe do acordo foi revelado imediatamente. Representantes de Pitt negaram pedido da Reuters por comentário.

Jolie, vencedora do Oscar, citou diferenças irreconciliáveis no pedido de divórcio. Posteriormente, ela solicitou custódia física total dos seus seis filhos, então com idades entre 8 e 15 anos, com direito de visita de Pitt.

O processo deu início a uma amarga disputa por custódia, durante a qual Pitt foi investigado e inocentado por abuso infantil. Os dois lados trocaram acusações de tentar manipular a cobertura da imprensa a seu favor. O casal inicialmente chegou a uma decisão sobre custódia por meio de um juiz particular, concedendo a guarda igualitária de seus filhos.

(Reportagem de Bipasha Dey e Kanjyik Ghosh em Bengaluru)