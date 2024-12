Ana Maria anuncia remissão de câncer que dava 10% de chance de cura

A apresentadora Ana Maria Braga, 75, anunciou a remissão do câncer que dava 10% de chance de sobrevivência.

O que ela disse

Em publicação no Instagram, ela afirmou que recebeu a notícia há duas semanas, em uma de suas "revisões periódicas". "O câncer teve uma remissão. Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance [de sobreviver] há cinco anos. A partir de agora, eu estou na remissão do câncer".

Não tenho mais possibilidade de volta do câncer. Eu queria partilhar com vocês, porque essa é uma notícia que fala: 'Nossa, estamos vivos'. E que bom que estamos vivos.

Ana Maria Braga, em seu Instagram

Ana Maria conta que não poderia deixar de compartilhar "uma notícia ótima" como essa. "Eu queria partilhar, porque tudo na minha vida eu falo com muita sinceridade. Conto as coisas com muita verdade. Se tem notícia ruim, eu falo. E quando tem uma notícia ótima, eu não vou deixar de partilhar".

Ao final do vídeo, ela agradece os seguidores e todo o público pela fé e orações. "Eu estou agradecendo a vocês pela fé, pelas orações, pelo carinho e pela força que sempre me deram. Muito obrigada. Desejo também um ano cheio de paz, saúde, saúde, saúde, paz, paz e paz".