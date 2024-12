'Desarmonização', sêmen, acne e mais: os tratamentos dos famosos em 2024

O ano de 2024 dos famosos foi marcado por variados tratamentos estéticos, que vão desde ácido hialurônico para ficar com o bumbum durinho, retirada de harmonização facial a até sêmen de salmão no rosto.

Esperma de salmão

Virginia Fonseca faz procedimento com esperma de salmão no rosto Imagem: Instagram

No começo de dezembro, Virginia Fonseca mostrou que fez um procedimento estético no rosto com esperma de salmão.

A influenciadora realizou o tratamento com objetivo de diminuir a acne. "Passando o tão famoso esperma e salmão. Aí é loucura. Me mimei", brincou nas redes sociais.

O procedimento ficou famoso na Coreia do Sul. Famosos como Carlinhos Maia, Kim Kardashian e Jennifer Aniston também já se submeteram ao tratamento.

Ácido hialurônico

Deborah Secco Imagem: Reprodução / Instagram

A atriz Deborah Secco contou em entrevista que faz procedimento estético para ter a pele do bumbum mais durinha.

Ela, que exibe corpo definido e bumbum famoso, explicou ser adepta ao preenchedor de ácido hialurônico, procedimento que faz uma vez ao ano. "Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto... Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado" revelou em entrevista ao Gshow.

O custo do preenchimento varia de acordo com a dose injetada, com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. O ácido hialurônico é produzido pelo nosso corpo e é responsável pela hidratação, que deixa a pele mais ilumina, macia e firme.

'Choque no bumbum'

Coice com caneleira, cadeira abdutora, mesa flexora, stiff, agachamento sumô, remada alta, supino, crucifixo e muita escada ergométrica. Esses são exercícios que o personal trainer Marcio Lui costuma passar para Yasmin Brunet.

No entanto, o profissional de educação física explica que a rotina de treino da modelo é dinâmica e os movimentos mudam bastante. "Fazíamos muitas variações, não repetíamos os mesmos exercícios em todo treino, essa era uma brincadeira com ela na parte da estimulação", conta Lui.

Além dos exercícios de força, Yasmin faz também treino com eletroestimulação. Também conhecida como EMS (do inglês, Electro Muscle Stimulation), a prática consiste no uso de um colete e eletrodos espalhados pelo corpo, que emitem um estímulo elétrico que faz os músculos contraírem.

A eletroestimulação serve como um plus na rotina de todos os meus alunos. Quando você faz a musculação, o método vai potencializar o resultado.

Marcio Lui, personal trainer

'Desarmonização facial'

Eliezer retira harmonização facial; veja antes e depois Imagem: Instagram

O ex-BBB Eliezer contou em suas redes sociais que finalizou o processo de retirada de sua harmonização facial. O procedimento foi feito após sua saída do BBB 22 (Globo). Eliezer disse que teve "uma grande distorção de imagem" e que isso foi fundamental para iniciar a reversão do procedimento.

"Todas as vezes que preenchi [o rosto] foi por debaixo da barba, e quando tirei a barba vi como estava meu rosto. Naquela semana, fui em um evento com a Viih, a foto viralizou, e tinha certeza que aquela foto estava editada para jogarem hate em mim. Pedi a foto original pro fotógrafo, pra minha surpresa, vi que naquela foto era eu mesmo. Foi ali que caí na real", disse.

Grande parte dos procedimentos de harmonização facial que incluem preenchimentos são realizados com ácido hialurônico e têm uma duração mínima de um ano, podendo estender-se por até dois anos. Contudo, caso a pessoa deseje acelerar o processo de absorção, é necessário recorrer à aplicação de outros produtos.

A retirada do procedimento, assim como ele próprio, envolve riscos. Erros podem ocorrer em obstrução arterial, necrose da região e até cegueira, além de rejeições e nódulos. Veja o que fazer caso queira reverter a harmonização facial.

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes está em tratamento contra as espinhas no rosto Imagem: Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes, 23, mostrou, em outubro, como está a evolução do tratamento que está fazendo para acnes. "Uma atualização do tratamento. Um mês e 23 dias. Dói muito quando estoura a bolha ou quando encosta, mas está doendo bem menos nessa etapa!".

Vanessa havia mostrado, no mês anterior, como é sua pele natural e desabafou sobre o problema com espinhas. "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais. Esse é o estado real da minha pele. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo."