Por incrível que pareça, Bia começa a esquecer Beto em 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (30) em Garota do Momento" (Globo), Ronaldo e Bia pensam um no outro.

Assim, a vilã da história começa a esquecer Beto, ainda que ela tente manipular o ex nas próximas cenas ainda.

João Vitor Silva e Maisa são Ronaldo e Bia em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Beto afirma a Raimundo que precisa ir para Brasília investir em sua carreira. Juliano e Maristela temem que Clarice seja reconhecida. Beatriz sofre ao constatar que Beto irá para Brasília. Anita desabafa com Marlene. Basílio manipula Maristela. Lígia pede que Teresa fale com Alfredo para lhe chamar para cantar na TV. Bia implora para que Beto vá a sua festa de aniversário. Beatriz comenta com Arlete sobre Bia. Glorinha flagra Basílio com Maristela. Bia revela a Beto que sua proposta de emprego em Brasília foi armada por Ronaldo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.