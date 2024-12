Polícia encontra plantação de maconha na casa de ex de Jennifer Lopez

A casa de Casper Smart, ex-namorado de Jennifer Lopez, foi alvo de uma operação policial em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo site TMZ.

O que aconteceu

Busca ocorreu no dia 23 de dezembro, dois dias antes do Natal, após uma denúncia anônima sobre uma possível plantação de maconha na propriedade. Os policiais obtiveram um mandado de busca e cumpriram a operação por volta das 9h da manhã.

No momento da busca, Casper Smart e uma mulher estavam presentes na residência. A polícia encontrou uma operação de cultivo de maconha de pequeno a médio porte na casa. O caso agora será encaminhado ao Los Angeles County District Attorney's Office, que decidirá se irá acusar Smart.

Casper Smart e Jennifer Lopez tiveram um relacionamento de cinco anos que terminou em 2016. O fim do namoro teria sido motivado, segundo fontes próximas à estrela, pela ausência do dançarino em um evento de caridade.

Jennifer está solteira desde o fim do seu casamento com o ator Ben Affleck, cujo pedido de divórcio foi feito no início deste ano, após dois anos de união. O casal já havia se relacionado no passado, mas terminaram o noivado e ficaram distantes por quase 20 anos.