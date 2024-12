Cânceres, escândalos, roubo: tormentos marcaram o ano da família real

De problemas de saúde a polêmicas financeiras e pessoais, a família real britânica enfrentou um 2024 repleto de adversidades. Diagnósticos de câncer, críticas à transparência, escândalos envolvendo o príncipe Andrew e tensões familiares marcaram o ano da monarquia.



Splash selecionou alguns momentos deste conturbado ano da realeza:

Diagnósticos de câncer chacoalharam a realeza

O ano de 2024 começou com Kate e Charles passando por procedimentos cirúrgicos. Em janeiro, Kate fez uma cirurgia "planejada" no abdome, e Charles passou por um procedimento para corrigir um aumento benigno na próstata.

Em fevereiro, o Palácio anunciou que Charles fora diagnosticado com câncer. O tipo e o estágio do câncer não foram divulgados, mas o Palácio confirmou não se tratar de um câncer de próstata. Charles precisou adiar alguns compromissos públicos, mas continuou trabalhando de casa.

O "sumiço" de Kate Middleton preocupou o público nos primeiros meses do ano. A princesa havia sido vista pela última vez no Natal de 2023 e, apesar de o Palácio de Kensington ter afirmado que ela só voltaria a trabalhar depois da Páscoa, o "sumiço" de Kate causou estranhamento e gerou teorias de especulação.

A reaparição de Kate em uma foto manipulada aumentou o burburinho em torno da ausência da princesa. As teorias de conspiração ganharam mais força, e Kate assumiu a responsabilidade pelas edições. A foto foi removida do banco de imagem das agências de notícias por "manipulação".

Kate Middleton admitiu ter editado foto com os filhos Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

Em março, Kate anunciou que também foi diagnosticada com câncer. Sem revelar o tipo ou estágio da doença, Kate disse que o câncer foi descoberto após sua cirurgia no abdome em janeiro. Ela começou um tratamento de quimioterapia preventiva.

William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso, em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e para que eu iniciasse meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem. Kate Middleton

Com Charles e Kate no "banco de reservas", a família real precisou se desdobrar para participar de compromissos oficiais. O príncipe William diminuiu a carga de trabalho para estar ao lado de Kate durante a recuperação, o que obrigou outros membros da realeza, como o príncipe Edward e a rainha Camilla, a assumir mais funções.

A princesa Anne, a "mais trabalhadora" da família real, precisou se afastar das funções oficiais após sofrer uma concussão. Ainda assim, ela foi o membro da realeza que mais participou de compromissos públicos ao longo de 2024, somando 217 e conquistando o título de "mais trabalhadora" pelo quarto ano seguido.

O rei voltou lentamente ao trabalho a partir de abril, e Kate retomou a agenda pública após o fim da quimioterapia, em setembro. Ambos, no entanto, seguem focando em suas recuperações com uma carga de trabalho reduzida em comparação à que cumpriram em anos anteriores.

Kate Middleton e o príncipe William na recepção do emir do Catar, após o fim da quimioterapia da princesa Imagem: Samir Hussein/Getty Images

Família real enfrentou críticas e controvérsias

O rei Charles 3º e a rainha Camilla em visita à Samoa em outubro de 2024 Imagem: Pool/Getty Images

Em outubro, em sua primeira viagem em meio ao tratamento, Charles foi hostilizado na Austrália. O episódio foi apenas um "arranhão" em uma viagem em que Charles recebeu uma série de homenagens, mas foi um exemplo da crescente insatisfação dos povos de países colonizados e de antimonarquistas com a realeza. "Você cometeu genocídio contra nosso povo. Devolva-nos nossa terra. Dê-nos o que nos roubou —nossos ossos, nossos crânios, nossos bebês, nosso povo", gritou a senadora e ativista indígena Lidia Thorpe.

Um documentário levantou questões sobre a transparência da realeza em relação às finanças. Isso porque apesar de afirmar que os ducados, propriedades particulares da realeza, não são bancados pelo dinheiro dos impostos, a família real se beneficiava de dinheiro de instituições públicas sem pagar os impostos adequados por isso. Um exemplo seria um contrato de aluguel avaliado em R$ 283 milhões com o Ministério da Justiça para alugar as terras onde está uma prisão.

A imprensa britânica denunciou más condições em imóveis alugados pertencentes ao príncipe William. Segundo investigação do jornal The Mirror, os locatários estão em risco de pobreza energética, morando em casas difíceis de aquecer, cheias de umidade e mofo negro.

A segurança da família real foi questionada após homens invadirem propriedade onde Kate e William moram. Em outubro, homens mascarados roubaram maquinário de fazenda na propriedade do Castelo de Windsor. Kate, William e os três filhos dormiam em outro imóvel na quando o crime aconteceu.

"Parentes-problema" continuaram causando dor de cabeça

O príncipe Andrew fechou o ano envolvido em um novo escândalo após fazer negócios com um suposto espião chinês. O homem, banido do Reino Unido em março de 2023 após uma investigação, tinha permissão de agir em nome do príncipe em negócios com outros chineses, visitou várias propriedades reais e até participou do aniversário de Andrew.

O rei Charles teria ficado furioso com o novo escândalo de Andrew Imagem: JUSTIN TALLIS/AFP

A nova polêmica fez com que Andrew deixasse de participar do Natal da família real. Ele e a ex-mulher, Sarah Ferguson, não participaram do tradicional Natal de Sandringham, que deveria ser uma "grande comemoração em família" neste ano. As filhas do príncipe, Beatrice e Eugenie, também não estiveram na festa da realeza pela primeira vez em anos —passaram as festas com os sogros.

Neste ano, Charles cortou os R$ 7,6 milhões que Andrew recebia anualmente. A segurança particular da propriedade de Andrew foi cortada na tentativa de fazer o príncipe deixar a luxuosa mansão Royal Lodge. Segundo a imprensa, Charles quer que o irmão se mude para uma casa mais modesta: Frogmore Cottage, de onde Harry e Meghan foram despejados.

Apesar de sinais de trégua, também não houve reconciliação com Harry. O príncipe até ganhou um "parabéns" público do pai e do irmão por seu aniversário. No entanto, Harry e Meghan não foram convidados para o Natal da família, nem para o Trooping the Colour, desfile anual que comemora o aniversário do rei. É o sexto Natal que eles passam longe da realeza.