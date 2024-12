De 'Macetando' a 'Descer pra BC': a retrospectiva de 2024 em 12 músicas

Qual foi a trilha sonora do seu ano? 2024 foi recheado de hits nos mais variados gêneros musicais. Para ajudar na retrospectiva, TOCA elegeu a faixa que mais representa cada mês do último ano.

Janeiro: 'Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)' - Lauana Prado

Lançado em 2023, o medley ainda estava entre as mais ouvidas do país no início de 2024. Vale lembrar: o resgate de "Escrito nas Estrelas" aconteceu após Márcia Fu cantar a música de Tetê Espíndola durante A Fazenda 12, cuja final foi ao ar em 22 de dezembro de 2023.

Fevereiro: 'Macetando' - Ivete Sangalo com Ludmilla

Entre "Perna Bamba", de Léo Santana, e "POCPOC", de Pedro Sampaio, havia muita concorrência para o posto de hit do Carnaval 2024. No fim, Veveta e Lud venceram a corrida —como esquecer Baby do Brasil anunciando o fim do mundo em cima do trio elétrico, e Ivete respondendo com "a gente maceta o apocalipse"?

Março: 'Qual é seu desejo?' - Tz da Coronel ft. Ryu, The Runner

O trap chegou ao topo das paradas brasileiras em março. Após ser lançado no fim de fevereiro, a música imediatamente ficou entre as mais ouvidas. Ainda em março, Tz da Coronel incluiu o hit no seu show, no Lollapalooza, com Oruam.

Abril: 'MTG Quero Te Encontrar' - Humberto e Ronaldo, Mc Mininin, Silvanno Salles, Dj Lg

As MTGs começaram a aparecer entre as músicas mais ouvidas. Abreviação para "montagem", o termo descreve remixes que acrescentam elementos do funk a faixas já conhecidas —neste caso, o sertanejo "Romance", lançado por Humberto e Ronaldo, em 2011.

Maio: 'Digitando' - Gustavo Moura e Rafael

Também teve espaço para a sofrência em 2024! O hit de Gustavo Moura e Rafael fala sobre a agonia de ver a pessoa amada online e imaginá-la conversando com outra pessoa.

Junho: 'Quem Não Quer Sou Eu' - Seu Jorge, Mc Leozin, Mc G15 e Dj Topo

Mais uma MTG para a lista! No meio do ano, um remix do DJ Topo popularizou novamente a música lançada por Seu Jorge, em 2011. O DJ conseguiu autorização do intérprete original para colocar a faixa no Spotify, aumentando ainda mais a visibilidade da nova versão.

Julho: 'Alibi' - Sevdaliza feat. Pabllo Vittar e Yseult

A colaboração de Pabllo com a iraniana Sevdaliza e a francesa Yseult foi um sucesso internacional: com a faixa, a brasileira se tornou a primeira drag queen a entrar para o Top 50 Global do Spotify. O hit ganhou uma dancinha e virou trend no TikTok.

Agosto: 'Só Fé' - Grelo

Foi impossível escapar da música do Grelo da Seresta nas redes sociais. Apesar de ser o primeiro hit do goiano como cantor, não é sua primeira experiência na música: ele é o compositor por trás de faixas como "A Culpa É Nossa", de Maiara e Maraisa, e "Alô, Ambev", de Zé Neto e Cristiano.

A ideia de investir na carreira de cantor surgiu após uma viagem com Henrique e Juliano em que Grelo viralizou cantando músicas como "Vida Loka", dos Racionais, e "Dias de Luta", de Charlie Brown, em ritmo de seresta.

Setembro: 'Saveiro' - Kaique, Felipe e Luan Pereira

Um dos maiores hits do ano quase não foi gravado: Kaique e Felipe tinham desistido da música após outros cantores gravarem uma versão não autorizada da composição. Em entrevista à Billboard Brasil, Felipe conta que foi a participação de Luan Pereira que revigorou a música: "É ótimo trabalhar com alguém que também acredita na canção".

Outubro: 'Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo)' - Grupo Menos É Mais

Se a original já era um sucesso, imagina a versão brasileira? Vinte e sete anos depois, o clássico de Alejandro Sanz foi repaginado no pagode e conquistou o coração dos fãs: "Não falo espanhol, mas sempre senti uma conexão com ela. Agora, em português, ficou muito mais profunda", diz um dos comentários da faixa no YouTube.

Novembro: 'Barbie' - Mc Tuto & Dj Glenner

O MC da Zona Leste de São Paulo conseguiu emplacar uma música entre as mais ouvidas do país. Na letra, ele afirma: "Barbie, quer encostar na party /Tá com um montão de amiga linda querendo dar condição/Sabe que os moleque é drake, não é bigode não/Puxa a ficha limpa, vê que nóis não é ramelão".

Dezembro: 'Descer pra BC' - Brenno e Matheus, DJ Ari SL

Nada como um hit sobre viagens de Réveillon para fechar o ano! A faixa de Brenno e Matheus com um toque de "Ragatanga", do Rouge, promete ser a trilha sonora da chegada de 2025.