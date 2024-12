Mamma Bruschetta é internada em hospital após engasgo

Mamma Bruschetta, 75, foi internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, nesta segunda-feira (30), após sofrer um engasgo.

O que aconteceu

A artista está na UTI do hospital e está sendo submetida a exames. Segundo a assessoria de Mamma Bruschetta confirmou a Splash, ela passou por uma tomografia e endoscopia.

A previsão é de alta na próxima terça-feira, 31 de dezembro.

A assessoria diz que, após cirurgia realizada em 2019 para tratar um câncer no esôfago, Mamma Bruschetta tem episódios de engasgos com frequência. Segundo assessor, toda vez que a artista engasga, ela broncoaspira, podendo ocasionar pneumonia por aspiração.

Em junho, ela foi internada para tratar um quadro de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada.

Mamma Bruschetta foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração. A condição é caracterizada pela entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, nas vias respiratórias. "Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo", relatou o assessor.