Liniker, Febem, Os Garotin: os melhores shows, álbuns e revelações de 2024

Conectando a música brasileira em todas suas pontas, o TOCA esteve este ano no front e nos bastidores, unindo artistas e público, nomes consagrados com novos talentos e contando histórias dos sons de hoje e os de amanhã.

Nada melhor do que agora a gente celebrar o que de melhor vimos e ouvimos.

Reunimos 26 colaboradores - entre criadores de conteúdo, repórteres, editores e profissionais de outras áreas que fizeram o TOCA estar na rua - para eleger os melhores álbuns e shows.

Além disso, trazemos também as 10 revelações do ano que passaram pelo TOCA Revela, que percorreu o Brasil apresentando novíssimos talentos (e tantos outros já com uma caminhada, mas que podem ter passado fora do seu radar).

Prepara o seu fone e acompanhe o ranking de cada categoria, segundo o TOCA:

Melhor Álbum do Ano

Imagem: Reprodução | Instagram @linikeroficial

1. Liniker, "Caju"

O segundo álbum solo da cantora foi um dos acontecimentos musicais do ano. Com um conceito que alarga o tempo e espaço num mundo movimentado por hits de TikTok, Liniker brincou com texturas e formatos, com ajuda dos produtores Gustavo Ruiz e Feijoca, sem pressa, mas com o objetivo claro de lançar um petardo pop.

"Caju" vai do R&B ao pagode, numa unidade sonora que impressiona. Instantaneamente, cada verso do álbum, com mais de 1 hora de duração, ressoou entre antigos e novos fãs - e isso, nessa altura do campeonato, é uma conquista e tanto, que coloca Liniker, seguramente, no patamar elevado da música brasileira.

Imagem: Reprodução | Instagram @febem

2. Febem, "Abaixo do Radar"

Há quem veja a explosão do trap como algo renovador no rap, outros veem as letras dessa nova leva um tanto empobrecidas. No meio disso, a meta do rapper paulista é estar 'acima da média, abaixo do radar', como ele canta na abertura do álbum, uma viagem profunda à história de um jovem que é, como tantos outros, obrigado a amadurecer mais cedo.

Na contramão da produção que domina as paradas, as batidas perfeitas do seu companheiro de longa data CESRV miram no Boombap. Febem, porém, prefere beber dessa água do que emular a estética. O resultado é um álbum simples, de um frescor notável e rimas desconcertantes tamanha honestidade: o que faz lembrar a todos o real significado do hip-hop.

Imagem: Divulgação

3. Boogarins, "Bacuri"

Cinco anos depois do último disco de inéditas, a banda goiana Boogarins traz ao mundo "Bacuri", um álbum gravado lentamente entre 2021 e 2024, dentro de uma casa, nos mesmos moldes de seu primeiro disco, "Plantas que Curam".

Com produção assinada pela própria banda, em parceria com a engenheira de áudio Alejandra Luciani, o álbum resgata a sonoridade que marcou os primeiros passos do grupo, mas numa versão mais lapidada, com mais texturas e camadas, e letras mais pessoais. O Boogarins nunca soou tão completo e unido. Um álbum maduro, com uma unidade rara para uma banda de rock nos dias de hoje.

4. Tássia Reis, "Topo da Minha Cabeça"



5. Melly, "Amaríssima"



6. Anitta, "Funk Generation"



7. Bebé, "SALVE-SE"



8. Thalin, Cravinhos, Pirlo, iloveyoulangelo & VCR Slim, "Maria Esmeralda"



9. Mu54O, "4x4"



10. Céu, "Novela"

Melhor Show de 2024

Liniker na estreia da turnê "Caju", em São Paulo Imagem: Larissa Kreili

1. Liniker, "Caju"

A ansiedade pelo novo trabalho de Liniker foi maior do que a imaginada: os shows da turnê tiveram ingressos esgotados em minutos, obrigando a abertura de datas extras.

A entrega do público nos shows parece justificar a demanda. Cada canção de "Caju" é cantada em uníssono, como se já fossem velhas conhecidas. Da faixa-título passando por "Tudo", "Veludo Marrom" e "Ao Teu Lado", não existe música do novo trabalho que não receba atenção máxima da plateia.

A excelente recepção fez com que Liniker já garantisse a turnê para uma nova rodada em 2025, com shows em Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador - além de um giro pela Europa com passagens por Portugal, Holanda, Bélgica, Irlanda, França e Reino Unido.

Planet Hemp recebeu vários convidados no show especial de 30 anos da banda, em São Paulo Imagem: Wilmore Oliveira/Divulgação

2. Planet Hemp 30 anos

Os maconheiros mais famosos do Brasil passaram 30 anos de história a limpo em um espetáculo que foi pura brisa. Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru estiveram em diversos festivais rodeados de amigos e um repertório que cobria toda a discografia da banda, do icônico "Usuário", de 1995, ao mais recente "Jardineiros", de 2023.

Na estreia da turnê, subiram ao palco ex-parceiros, como Seu Jorge e Black Alien; os amigos Pitty, Criolo e Emicida; além de participações da banda As Mercenárias e do vocalista do Suicidal Tendencies, Mike Muir. O registro ao vivo pode ser conferido nos canais oficiais do Planet no YouTube e nas plataformas de áudio.

Timbalada e Afrocidade se apresentam juntos no palco do Coala Festival 2024 Imagem: Lana Pinho/Divulgação

3. Timbalada e Afrocidade no Coala

O Memorial da América Latina ficou pequeno para o encontro de duas potências da música baiana. Em um encontro que pouca gente imaginou, Afrocidade e Timbalada fizeram um dos espetáculos mais emocionantes da edição 2024 do Coala Festival, em São Paulo.

Inicialmente pensado como um espetáculo do Afrocidade em homenagem a Timbalada, o show virou um encontro inédito, que desfilaram seus hits para uma plateia entusiasmada. Teve "Beija-Flor", "Água Mineral", "Toque de Timbaleiro" e "Baby Te Liguei".

4. Amaro Freitas

5. Caetano e Bethânia

6. Ney Matogrosso

7. Racionais MC's



8. Maria Esmeralda

9. Marcelo D2 e um Punhado de Bamba

10. MC Hariel, "Funk Superação"

Melhor TOCA Revela

1. Os Garotin

Juntos há pouco mais de um ano, Os Garotin terminam o ano de 2024 com um balanço pra lá de positivo. O trio lançou seu primeiro disco e já conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum Contemporâneo em Língua Portuguesa. No repertório do grupo: a vivência em São Gonçalo, canções românticas e crônicas sobre a luta de muitos meninos como eles. Foi em cantorias e saraus (muitos na casa de Caetano Veloso) que tudo começou e fez unir o talento de Cupertino (que vem da tradição do violão da MPB), Léo Guima (da Soul Music) e Anchietx (do R&B) .

2. "Maria Esmeralda"

Apesar da produção atualíssima, que vai do boombap ao trap, o que se ouve em "Maria Esmeralda" é uma narrativa repleta de imagens fragmentadas sobre relações e sentimentos de outras épocas - a maior parte escrita por Thalin, um MC de 22 anos, com flow letárgico e rimas um tanto psicodélicas.

Não se trata, no entanto, de uma nova banda. "Maria Esmeralda" é apenas o nome do álbum que reúne Thalin, Cravinhos, Pirlo, Iloveyouangelo e VCR Slim, que como produtores e co-autores, costuraram samples de músicas de Thiago França, Roy Ayers e Chico Buarque, trechos de novelas e filmes num álbum conceitual. O 'projeto revelação' foi lançado sem muito alarde e rapidamente ganhou elogios do produtor Daniel Ganjaman e dos cantores Marcelo D2 e de BNegão.

3. Gracinha

Indie rock com pitadas de psicodelia sobre letras intimistas de um universo todo particular. Assim pode ser definida Gracinha em carreira solo, cantora e baixista que tomou de assalto o cenário independente brasileiro em 2024 com o lançamento do seu primeiro disco, "Corpo Celeste". Com o álbum embaixo do braço, Gracinha passou por alguns dos principais palcos alternativos do país, como os festivais Balaio de Gato, do Sol e Mada, tocando para um público cativo cada vez maior.

A atenção que vem recebendo não é à toa. Egressa da cena punk e com muito senso de groove, Gracinha traz um frescor para a música pop brasileira que há muito não se via, seja pela liberdade em trafegar por subgêneros, seja pela beleza de suas letras, que traduzem as vivências de uma mulher negra lésbica com sensibilidade e força.

4. Exclusive Os Cabide

5. Bebé

6. Gil Bala

7. Ema Stoned

8. KING Saints

9. Rapadura

10. Wescritor

Confira o voto de cada um dos colaboradores:

1. Fabrício Nobre - editor Toca UOL

TOCA REVELA

1-Maria Esmeralda

2-Juliana Linhates + Josyara

3-Bebé Salvego

MELHOR ÁLBUM:

1-Boogarins "Bacuri",

2-Felipe Cordeiro "Close, Drama, Revolução e Putaria"

3-Teto Preto "Fala"

MELHOR SHOW:

1-Planet Hemp 30 anos

2-Timbalada + Afrocidade no Coala

3-Amaro Freitas

2. Gabi Rassy - criadora / repórter

TOCA REVELA

1-Juliana Linhares e Josyara

2- Gracinha

3- Kaê Guajajara

MELHOR ÁLBUM:

1-Duda Beat, "Tara e Tal"

2-Tássia Reis, "Topo da sua Cabeça"

3-Teto Preto, "Fala"

MELHOR SHOW

1-Timbalada + Afrocidade no Coala

2- Liniker, "Caju"

3-Anitta no "Rock the Mountain"

3. Felipe Qualquer - criador / gestor de redes

TOCA REVELA:

1-Wescritor

2- Luana Flores

3- Os Garotin

MELHOR ÁLBUM

1- Liniker, "Caju"

2-Bebé, "Salve-Se"

3-Jean Tassy, "Acrônico"

MELHOR SHOW

1- Criolo, "Ciclo"

2-Lamparina

3- Marina Sena, "Vício Inerente"

4. Lina Andreosi - criadora

TOCA REVELA:

1- Exclusive Os Cabides

2- Maria Esmeralda

3- Joca

MELHOR ÁLBUM

1-Varanda, "Beirada"

2-Exclusive Os Cabides, "Coisas Estranhas"

3-Maria Beraldo, "Colinho"

MELHOR SHOW

1-"Maria Esmeralda"

2- O Terno

3- Amaro Freitas

5. Patrick Tor4 - dj / radialista / criador

TOCA REVELA:

1-GIL BALA

2-Rapadura

3-JULIANA LINHARES + JOSYARA

ÁLBUM DO ANO

1-Liniker, "Caju"

2-MU540, "4x4"

3- XANDE DE PILARES, "Xande Canta Caetano"

SHOW DO ANO

1-Liniker, "Caju"

2-Marcelo D2 e um Punhado de Bamba

3- Amaro Freitas

6. Mc Taya - rockeira / funkeira / criadora

TOCA REVELA

1-King SAINTS

2-Gracinha

3-Bebé

MELHOR ÁLBUM

1- Liniker, "Caju"

2-Tássia Reis, "Topo da Minha Cabeça"

3-Black Pantera

MELHOR SHOW

1-Planet Hemp 30 anos

2-Poze do Rodo e Dj Ramon Sucesso - Rock In Rio

3-Dj Dayeh na Mamba Negra

7. Cami Santis - cantora / criadora

TOCA REVELA:

1- Gracinha

2-Wescritor

3-Os Garotin

MELHOR ÁLBUM:

1-Bruno Berle, "No Reino dos Afetos 2"

2-Bebé, "Salve-se"

3-Gracinha, "Corpo Celeste"

MELHOR SHOW:

1-Marina Sena, "Vício Inerente"

2-Bule

3-Sourebel

8. DJ Sophia - dj / criadora

TOCA REVELA

1-Duquesa

2-Os Garotin

3- Hodari

MELHOR ÁLBUM:

1-Liniker, "Caju"

2- Duquesa, "Taurus Vol. 2"

3-Budah

MELHOR SHOW

1-Duquesa

2-FBC

3-Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

9. Gustavo das Chagas - jornalista / comediante / criador

TOCA REVELA:

1-Ema Stoned

2-Os Garotins

3-King Saints

MELHOR ÁLBUM:

1-Liniker, "Caju"

2-Surra, "Falha Crítica"

3-Ivyson, "Afinco"

MELHOR SHOW

1-Surra

2-Ana Frango Elétrico

3-Yago OPróprio

10. Roberta Martinelli - jornalista /apresentadora

TOCA REVELA

1-"Maria Esmeralda"

2-Os Garotins

3-Melly

MELHOR ÁLBUM:

1-"Maria Esmeralda"

2-Tássia Reis, "Topo da Minha Cabeça"

3-Céu, "Novela"

MELHOR SHOW

1-"Maria Esmeralda"

2-Mariana Aydar e Mestrinho

3-Timbalada + Afrocidade no Coala

11. Tiago Dias - jornalista / editor assistente Toca UOL

TOCA REVELA:

1-Gracinha

2-"Maria Esmeralda"

3-Joca

MELHOR ÁLBUM:

1-Febem, "Abaixo do Radar"

2-Milton Nascimento + Esperanza Spalding

3-Céu, "Novela"

MELHOR SHOW:

1-Caetano e Bethania,

2-Anitta no Rock The Mountain

3-Amaro Freitas

12. Vinícius Mesquita - jornalista / GG Projetos UOL

TOCA REVELA:

1-Ema Stoned

2-Rapadura

3-Gracinha

MELHOR ÁLBUM:

1-Amaro Freitas, "Y'Y"

2-Josyara, "Mandinga Multiplicação"

3-Febem, "Abaixo do Radar"

MELHOR SHOW:

1-Alcione

2-Djavan

3-Armandinho

13. Lucas Bosso - editor de video

TOCA REVELA:

1-KING Saints

2-Assucena

3-Gabi Matos

MELHOR ÁLBUM

1-Boogarins, "Bacuri"

2-Melly, "Amaríssima"

3-MC Hariel, "Funk Superação"

MELHOR SHOW:

1-Xande de Pilares, "Xande Canta Caetano"

2-Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

3-Ana Frango Elétrico

14. Emely Jensen - editora de playlists

Categoria TOCA REVELA:

1-Os Garotin

2-Bruno Berle

3-Exclusive os Cabides

MELHOR ÁLBUM:

1-Liniker, "Caju"

2-Melly, "Amaríssima"

3-Matuê, "333"

MELHOR SHOW:

1-Liniker, "Caju"

2-Mc Hariel, "Funk Superação"

3-Filipe Catto, "Belezas São Coisas Acesas por Dentro"

15. Tarso Oliveira - criador / jornalista

TOCA REVELA:

1-Bebé

2-AfroDite BXD

3-Antconstantino

MELHOR ÁLBUM

1-Liniker, "Caju"

2-Os Garotin, "Os Garotin de São Gonçalo"

3-Gloria Groove, "Serenata da GG"

MELHOR SHOW

1-Racionais Mc's em São Paulo

2-Tiaguinho, "Tardezinha 10 anos"

3- Mc Hariel, "Funk Superação"

16. Carol Braga - head de planejamento e consumer insights

TOCA REVELA

1-Melly

2-Hodari

MELHOR ÁLBUM

1-FBC

2-Amabbi

3-Anitta

MELHOR SHOW:

1-Ney Matogrosso

2-Marcelo D2 & Um Punhado de Bambas

3-Mano Brown, "Boogie Naipe"

17. Clinton (GoonyGoogles) Manigault - criador

TOCA REVELA:

1-Bebé

2-Rashid

3-Melly

MELHOR ÁLBUM

1-Bebé, "Salve-Se"

2-Big Bllackk, "Muita Luta Mixtape"

3-Febem, "Abaixo do Radar"

MELHOR SHOW:

1-Timbalada no Afropunk

2-Pastoras do Rosário na Casa Natura Musical

3-Emicida, "Amarelo: a última gira"

18. Karen Cunsolo - head do UOL Content Lab

TOCA REVELA

1-"Maria Esmeralda"

2-Os Garotin

3-Mc Taya

MELHOR ÁLBUM

1-FBC

2-"Maria Esmeralda"

3-Amaro Freitas, "Y'Y"

MELHOR SHOW:

1-Caetano e Bethânia

2-Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

3-Jards Macalé

19. Julia Fernandes - editora assistente UOL

TOCA REVELA

1- Cool Sorcery

2-Ema Stoned

3-Wescritor

MELHOR ÁLBUM:

1-Liniker, "Caju"

2-Boogarins, "Bacuri"

3-Febem, "Abaixo do Radar"

MELHOR SHOW:

1-Ney Matogrosso

2-Leci Brandão

3-Aíla

20. Victor Takayama - video maker

TOCA REVELA:

1-"Maria Esmeralda"

2-Nego Max

3-Assucena

MELHOR ÁLBUM:

1-Luê, "Brasileira do Norte"

2-Melly, "Amaríssima"

3-Silvia Machete, "Invisible Woman"

MELHOR SHOW:

1- Timbalada + Afrocidade no Coala

2-Ubunto - DJ Set no Coala

3-Alice Caymmi - Rainha dos Raios 10 anos

21. Paula Ab - editora Toca UOL

TOCA REVELA:

1-Rapadura

2-Afreekassia

3-Gil Bala

MELHOR ÁLBUM:

1-Liniker, "Caju"

2-Febem, "Abaixo do Radar"

3-Melly, "Amaríssima"

MELHOR SHOW:

1-Liniker, "Caju"

2-Timbalada + Afrocidade no Coala

3-Planet Hemp 30 anos

22. Thiagson - prof. de música clássica, doutor em funk e criador

TOCA Revela:

1-Mc Katrine

2-MC Guizinho Niazi

3-Mc Taya

MELHOR ÁLBUM:

1-Mc Marlon PH, "Álbum da Máquina"

2-Mu540, "4X4"

3-Dj Anderson do Paraiso, "Queridão"

MELHOR SHOW

1-Buia Kalunga

2-Bebé

3-Planet Hemp 30 anos

23. Rodrigo Ortega - jornalista

TOCA REVELA

1-Exclusive os cabides

2-Gil Bala

3-Eli Iwasa

MELHOR DISCO

1-Anitta, "Funk Generation"

2-Grelo, "É o grelo"

3-Mu540, "4x4"

MELHOR SHOW

1- Planet Hemp 30 anos

2-Poze do Rodo e Dj Ramon Sucesso - Rock In Rio

3-Ivete Sangalo no Rock in Rio

24. Keila - cantora / criadora

TOCA REVELA

1-Barbarize

2-Gil bala

3-Nirah

MELHOR ÁLBUM

1-Liniker, "Caju"

2-Tássia Reis, "Topo da Minha Cabeça"

3-Dona Onete, "Bagaceira"

MELHOR SHOW

1-Gaby Amarantos

2-Planet Hemp

3-BaianaSystem

25. Arapê Malik - criador, apresentador do TOCA Revela, o Reality

TOCA REVELA

1-"Maria Esmeralda"

2-Bebé

3-Sued Nunes

MELHOR ÁLBUM:

1-Liniker, "Caju"

2-Duquesa, "Taurus Vol. 2"

3- Febem, "Abaixo do Radar"

MELHOR SHOW:

1- Racionais MC's em São Paulo

2- Thiaguinho, "Tardezinha 10 anos"

3- Liniker, "Caju"

26. David Carneiro - criador / jornalista

TOCA REVELA

1- Os Garotin

2- Getúlio Abelha

3- Maria Esmeralda

MELHOR ÁLBUM

1- Liniker, "Caju"

2- "Maria Esmeralda"

3- Manoel Cordeiro e Beto Barreto "Estado de Espírito"

MELHOR SHOW:

1- Liniker, "Caju"

2- Mc Hariel, "Funk Superação"

3- Timbalada + Afrocidade no Coala