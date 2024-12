Letícia Cazarré diz que Maria Guilhermina 'intercorreu gravemente'

A stylist Letícia Cazarré usou os stories do Instagram nesta segunda (30) para atualizar o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, internada na UTI desde quinta (26). Letícia apareceu com um terço em mãos e afirmou que a menina "intercorreu gravemente" na segunda.

"Vamos intensificar as orações?", pediu ela aos seguidores. Maria Guilhermina tem dois anos e é fruto do relacionamento de Letícia e do ator Juliano Cazarré. A menina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma síndrome rara no coração, no nascimento.

No começo do mês, Letícia havia comemorado a melhora de Guilhermina, que deixou de utilizar o aparelho respirador no dia a dia. Ela não revelou maiores detalhes do que levou a filha à internação. Além de Maria Guilhermina, a stylist e Juliano são pais de outras cinco crianças.

A Anomalia de Ebstein é uma doença rara que atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas. A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo. Com isso, as crianças que nascem com a anomalia podem ter insuficiência cardíaca após o nascimento.