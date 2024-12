Juliette x Davi: quem é o maior campeão do BBB? Chico e Bárbara opinam

A próxima temporada do BBB já tem data para começar: dia 13 de janeiro de 2025. Enquanto isso, no Central Splash desta segunda-feira (30), Chico Barney e Bárbara Saryne opinam sobre quais foram os campeões mais marcantes do programa, especialmente Juliette e Davi.

Chico propôs uma lista de seis melhores campeões, e colocou Juliette, que venceu a edição de 2021, ficou em último lugar. Ela divide a posição no pódio do colunista do UOL com Cézar Lima, vencedor do BBB 15.

Eu acho que ela ganhou uma temporada importantíssima, é uma das melhores jogadoras da história do BBB. Ela fez um jogo, quase que integralmente, com o povo aqui de fora. E lá dentro, usando cada faísca que podia, ela usava

Chico Barney

Na lista de Chico, Davi ocupa o primeiro lugar. O baiano venceu a edição deste ano do reality show global.

Para mim, o maior campeão de todos os tempos é o Davi. Não só pelo o que ele fez durante o programa, que ele trabalhou 100 dias sem parar. Foram 100 dias acordando as 3h da manhã para deixar o café da manhã pronto para as 9h, sem abaixar a cabeça para ninguém, azucrinando a vida dos Camarotes

Chico Barney

Bárbara discorda. Para ela, Juliette foi uma das melhores campeãs do programa. Saryne, inclusive, acredita que a paraibana não deveria ser colocada no mesmo patamar de Cezar. "Queria esquecer a passagem dele pelo Big Brother".

Para mim, a Juliette é uma campeã maior que o Davi. Primeiro porque ela fez parte de uma edição histórica (…); foi um jogo muito inteligente. A Juliette foi muito estrategista, não foi só coração, ela foi muito inteligente. É um fenômeno, né? Os números provam isso, a força que ela tem

Bárbara Saryne

A colunista do UOL reforça que, o impacto que Juliette teve, fez com que ela se tornasse uma referência. "E isso torna ela maior. Não tiro nenhum mérito do Davi aqui".

