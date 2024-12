Isabel Veloso compartilha primeira foto do filho, Arthur: 'Nosso toquinho'

A influenciadora Isabel Veloso, 18, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a primeira foto do filho, Arthur. O bebê nasceu no último domingo (29).

O que aconteceu

Isabel, que ficou conhecida por documentar sua luta contra um câncer incurável, postou a primeira imagem do bebê nesta segunda-feira (30). A imagem mostra a mãozinha de Arthur segurando a mão da mãe.

Junto à foto, ela também se declarou ao filho. "Ser sua mamãe fez eu descobrir uma força que eu não tinha conhecido antes, e a mamãe está aqui. Eu e o papai te amamos, nosso toquinho", afirmou ela no Instagram se referindo ao marido, Lucas Borbas, 27.

Isabel, que estava grávida de 32 semanas, teve seu parto antecipado após novas complicações em seu quadro de saúde. Ela já sabia da possibilidade de que Arthur nascesse prematuro devido ao seu tratamento de câncer.

A influenciadora contou que foi internada com "sintomas pulmonares". No início de dezembro, ela já havia explicado aos seguidores que os tumores em seu tórax aumentaram e passaram a afetar o pulmão.