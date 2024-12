Irmão de Diana traiu por anos e terminou casamento por mensagem, diz ex

Conde Spencer, irmão da princesa Diana, teria traído a ex-mulher por três anos e pedido o divórcio por mensagem de texto.

O que aconteceu

Karen Spencer acusa o Conde de ter começado um caso com a atual namorada em 2021. Depois de terminar o casamento com Karen em junho, Charles Spencer assumiu um namoro com a arqueóloga Cat Jarman em outubro. Para Karen, o affair existe há anos. As informações são de um processo judicial de Cat contra Karen, reveladas pelo DailyMail.

Cat, suposta amante de Spencer, estava trabalhando na residência do casal, Althorp. Ela é arqueóloga e, junto com sua equipe, estava conduzindo um trabalho de escavação na residência histórica.

Charles Spencer teria terminado o casamento por mensagem de texto. Karen diz ter ficado confusa e desamparada com a atitude, e diz que o Conde foi cruel e "se recusou a dar qualquer explicação" sobre o fim do casamento, que durou 13 anos.

Karen mandou um e-mail para Cat chamando as atitudes dela e de Charles de "imorais". A mensagem foi anexada ao processo. "Como mulher, preciso dizer que estou muito desapontada com você. Virar a vida das crianças de ponta-cabeça assim é inacreditavelmente imoral", escreveu em maio, referindo-se à filha que tem com o Conde e aos filhos que Cat tem com o agora ex-marido.

Boa sorte, Cat. Você está entrando em uma aventura. Acho que você vai ver que lidar com ele [Spencer] o tempo inteiro é muito mais difícil que uma escapadinha de cinco dias para Norfolk de vez em quando e uma noite ou duas em Londres aqui e ali. Karen Spencer, em e-mail para Cat Jarman

Cat nega as acusações e está processando Karen por "revelar informações íntimas". A arqueóloga diz que o relacionamento com Charles não surgiu de uma traição e acusa Karen de divulgar que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, algo que ela havia compartilhado com poucas pessoas.

Charles também nega ter terminado o casamento por mensagem de texto. "Essa é uma tentativa absurda de sujar meu nome. Karen terminou o casamento em março, depois de várias ameaças de divórcio ao longo dos anos. Ela pediu que eu confirmasse o término em uma mensagem, e minha resposta foi simplesmente o aceite da decisão dela. Tenho essas mensagens e vou compartilhá-las no tribunal".