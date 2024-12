Gominho fala sobre Preta Gil, que está na UTI: 'Ela tem resiliência'

Gominho comentou durante uma live no domingo, 29, sobre o estado de saúde de Preta Gil, que está na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia que realizou no último dia 19, para a retirada de tumores.

"Resiliência, ela tem uma resiliência absurda, uma firmeza em direcionar energia 'eu quero estar viva'", disse Gominho, que é amigo da cantora.

Ele explicou também que a situação de Preta é complexa, e que ela tem a previsão de ir para o quarto em alguns dias.

A cantora também está realizando fisioterapia na UTI, já que o procedimento foi considerado invasivo. "O pós-operatório é complexo, ela está na UTI, daqui uns dias vai pro quarto. É dreno, sonda que vai… mesmo sentindo dor ela faz fisioterapia. Admiro muito", completou.

Entenda o caso de Preta Gil

A filha de Gilberto Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Na época, ela realizou um tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia. Ela também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Depois do primeiro tratamento, o câncer entrou em remissão, quando não consegue ser detectado em exames físicos, de imagem, sangue ou tomografia.

Em agosto de 2024, Preta informou que o câncer havia voltado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

Ela realizou uma cirurgia para a remoção dos tumores no dia 19 de dezembro, em procedimento que durou cerca 20 horas.

De acordo com o último comunicado liberado pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, na quinta-feira, 26, a cantora já se encontrava estável e havia iniciado a alimentação por via oral.