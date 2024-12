'Estava partindo': viúvo de Ney Latorraca esteve com ator até o fim

Edi Botelho, viúvo de Ney Latorraca, contou detalhes dos últimos momentos de vida do marido. O ator morreu aos 80 anos, no dia 26 de dezembro, após agravamento de um câncer de próstata diagnosticado em 2019.

Eu conversava muito com ele. Ficava muito junto com ele pra também suavizar, né? Esse momento. Algumas vezes, ele até chegou a falar pra mim: eu tô partindo. Eu sei que eu tô partindo. Mas vamos encarar essa. Botelho, em entrevista ao Fantástico (Globo)

Edi, carinhosamente chamado de Didi, é um escritor, ator e diretor teatral que se relacionou com Ney Latorraca desde 1995. Discreto, o ator já trabalhou em peças ao lado do companheiro e recebeu diversas mensagens de carinho de colegas que já contracenaram com ele.

Relacionamento: dentro e fora dos palcos

Ney Lotarroca e o marido Edi Botelho na peça "Entredentes" Imagem: Divulgação

Ney e Edi mantiveram o relacionamento fora dos holofotes, mas, em 2022, o ator concedeu entrevista ao jornal O Globo e falou em público pela primeira vez sobre o companheiro. "Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho."

Os dois dividiram o palco em pelo menos cinco produções. A primeira vez foi em "Quartet", de 1996, uma peça experimental de Heiner Müller, com direção de Gerald Thomas, na qual Ney e Edi interpretam diversos personagens em um cenário de açougue, com elementos viscerais como sangue, facas e carne.

Em 1999, eles novamente dividiram palco no espetáculo "O Martelo", de Renato Modesto, com direção de Aderbal Freire Filho, no qual Ney contracenou com Bárbara Bruno Goulart, enquanto Edi atuou como parte do elenco.

Ney Latorraca e Edi Botelho estavam juntos desde 1995 Imagem: Reprodução/Murilo Tinoco

Em "Três Vezes Teatro", de 2000, Ney foi dirigido pelo companheiro. A montagem reunia três peças curtas de autores clássicos ("Tchekhov", "Pirandello" e "Cocteau"), dando a Ney a oportunidade de revisitar grandes autores.

Casal esteve no palco novamente em 2020, no espetáculo "Capitanias Hereditárias", comédia de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, dirigida por Falabella. No palco, estavam ainda José Wilker, Natália do Vale e Bia Nunnes.

Eles subiram ao palco juntos novamente com "Entredentes", escrita por Gerald Thomas especialmente para Ney. Antes do relacionamento com Edi, Ney foi casado com a atriz Inês Galvão por quatro anos.