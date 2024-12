Eliana 'não vê a hora' de voltar aos domingos da TV aberta: 'Vai emocionar'

Eliana, 52, voltará aos domingos da TV aberta em 2025 com The Masked Singer Brasil (Globo). A apresentadora retorna ao posto em um programa dominical seis meses após a despedida de sua antiga atração no SBT.

Expectativa está altíssima! É a Broadway da TV e eu não vejo a hora de começar. Vai ser meu retorno para a TV aberta. Muito feliz! Eliana, em entrevista exclusiva para Splash

"Reencontrar meu público"

Contratada pela Globo em junho passado, a apresentadora se diz ansiosa para o novo projeto no ano em que completa 20 anos trabalhando aos finais de semana. Ela crê que o novo desafio terá a companhia do público que a acompanhou por 15 anos no Programa da Eliana.

Eliana irá apresentar o The Masked Singer na Globo Imagem: Globo/ Maurício Fidalgo

"É o meu retorno para a TV aberta, um reencontro com meu público, a comemoração dos meus 20 anos de carreira aos domingos e meu primeiro reality musical. The Masked Singer é uma paixão minha e da minha família, que adoramos assistir", destaca.

Grande desafio de comandar o reality show musical, na visão de Eliana, é vivenciar o formato. Ou seja, comandar uma atração sem saber qual será o destino final de cada episódio tira qualquer um da zona de conforto.

A imprevisibilidade de todo e qualquer reality show [é o grande desafio]. Cada programa vai ser diferente, e tem ainda o apego que a gente cria com os mascarados. Vai ser emocionante revelar a identidade de grandes nomes. Eliana

Apresentadora brinca que toparia participar do reality show musical desde que tivesse a chance de se fantasiar de vilã. "Amaria fazer uma vilã, a Odete Roitman, por exemplo."

Como será a quinta temporada do The Masked Singer?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer contará com o ator Tony Ramos, a comediante Tatá Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. Além disso, as apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga de "O Rei do Gado", Candinho e Policarpo de "Êta Mundo Bom!", Carminha de "Avenida Brasil", Catarina e Petrucchio de "O Cravo e a Rosa", Dona Lurdes de "Amor de Mãe", Foguinho de "Cobras & Lagartos", Jade de "O Clone", Jesuíno de "Cordel Encantado", Juma de "Pantanal", Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino", Odete Roitman de "Vale Tudo", Penha de "Cheias de Charme", Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia", Sol de "América", Tieta da novela homônima, "Tieta" e Vlad de "Vamp".

"Esquenta" de Natal do The Masked Singer

Eliana já fez o "esquenta" nos domingos da Globo com o especial de Natal de The Masked Singer. A apresentadora recebeu os jurados Belo, Tony Ramos, Tata Werneck e Sabrina Sato, além da convidada Dani Calabresa, e comandou apresentações especiais dos integrantes da atração com seus convidados.

Além de apresentar a atração, Eliana também soltou a voz no palco do reality show musical ao lado de Daniel. Eles fizeram um dueto da canção "Ninguém Explica Deus".

Como reagiu a audiência do especial de The Masked Singer com Eliana? No geral, a atração registrou 11 pontos de audiência e 27% de participação no PNT, segundo a Globo. As praças do Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Fortaleza registraram alto ibope em comparação com os últimos quatro domingos:

Rio de Janeiro atingiu 15 pontos e 33% de participação (crescimento de 1 ponto de audiência e 5 de participação);

Recife registrou 15 pontos e 35% de participação (crescimento de 2 pontos de audiência e 4 pontos de participação);

Fortaleza alcançou 12 pontos e 29ª de participação (aumento de 1 ponto de audiência e 6 pontos de participação);

Porto Alegre bateu 12 pontos e 30% de participação (aumento de 1 ponto de audiência e 6 pontos de participação);

O Masked Singer é uma coprodução da TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp. O programa tem direção geral de Marcelo Amiky e estreia a nova temporada na TV Globo dia 12 de janeiro.