De Silvio Santos a Cid Moreira: famosos que morreram em 2024

O Brasil deu adeus a grandes nomes da música, da televisão, da literatura e do cinema em 2024. O ex-apresentador do Jornal Nacional Cid Moreira morreu aos 97 anos, no início de outubro, após anos com problemas nos rins.

Os brasileiros também se despediram de Silvio Santos, o maior comunicador da história da TV brasileira, em agosto. O fundador do SBT morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Splash selecionou algumas personalidades que nos deixaram neste ano.

Poeta Antônio Cícero

Antonio Cicero morreu aos 79 anos Imagem: Instagram da ABL

O poeta carioca morreu aos 79 anos, no dia 23 de outubro, na Suíça. Diagnosticado com Alzheimer, Cicero optou pela eutanásia, e estava na Suíça, onde a prática é permitida, acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies.

Washington Olivetto

Washington Olivetto criou grandes campanhas publicitárias Imagem: Miro/Divulgação

Publicitário morreu aos 73 anos no dia 13 de outubro. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio, após complicações em uma cirurgia no pulmão.

Ary Toledo

Ary Toledo colecionou participações em programas de televisão Imagem: Reprodução/ TV Globo

Humorista tinha 87 anos e morreu no dia 12 de outubro, em São Paulo. Ele estava internado em um hospital particular em decorrência de uma pneumonia.

Emiliano Queiroz

Emiliano Queiroz participou de várias novelas da TV Globo Imagem: Divulgação/Globo

O ator morreu no dia 4 de outubro, aos 88 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Emiliano acumulou trabalhos relevantes ao longo de mais de 70 anos de carreira.

Cid Moreira

Cid Moreira apresetando o 'Jornal Nacional' em 1994, dois anos antes de deixar a bancada Imagem: Reprodução/Globoplay

Cid morreu aos 97 anos no dia 3 de outubro. O apresentador, locutor e radialista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital.

Silvio Santos

Silvio Santos criou conglomerado de comunicação no Brasil Imagem: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Maior comunicador da história da TV brasileira, Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. O hospital Albert Einstein, onde Silvio estava internado, confirmou que o apresentador morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Caçulinha

Caçulinha participou do Domingão do Faustão por vários anos Imagem: Reprodução/YouTube/TV Gazeta

Rubens Antônio da Silva morreu na madrugada de 5 de agosto. O músico de 86 anos estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, após sofrer um infarto.

Chrystian

Chrystian fez sucesso ao lado de Ralf Imagem: Reprodução/RecordTV

Cantor, que já formou dupla sertaneja com Ralf, morreu no dia 19 de junho, aos 67 anos. Ele morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Nahim

Nahim foi encontrado morto em casa Imagem: Reprodução/Record

Músico foi encontrado morto no dia 13 de junho, em casa, na cidade de Taboão da Serra (SP). A Polícia Civil concluiu que a morte foi acidental. O cantor morreu pelo uso de drogas associado à queda que sofreu da escada dentro de sua casa, segundo a delegacia que investigou o caso.

Ilva Niño

Ilva Niño acumulou papéis na TV Globo Imagem: Divulgação

Atriz, que interpretou a Mina da novela "Roque Santeiro", morreu no Rio de Janeiro, no dia 12 de junho, aos 90 anos. Atriz havia passado por uma cirurgia cardíaca.

Silvio Luiz

Silvio Luiz passou por grandes emissoras de televisão Imagem: Divulgação

Narrador morreu no dia 16 de maio aos 89 anos. O narrador sofreu um derrame enquanto trabalhava na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista, e não resistiu.

Anderson Leonardo

Anderson Leonardo morreu em decorrência de um câncer Imagem: Reprodução/Instagram

Músico morreu no dia 26 de abril, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele entrou no Molejo na década de 1980 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.

Jandira Martini

Jandira Martini fez sucesso em 'O Clone' (Globo) Imagem: Reprodução/Facebook

Atriz morreu no dia 30 de janeiro aos 78 anos. Entre outros papéis memoráveis na Globo, Jandira viveu a empregada Zoraide de "O Clone" e a turca Farid, em "Salve Jorge".

João Carreiro

João Carreiro fez sucesso ao lado de Capataz Imagem: Reprodução/Instagram/@joaocarreirooficial

Cantor sertanejo João Carreiro morreu no dia 3 de janeiro, aos 41 anos, após complicações provocadas por uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração. O artista ficou conhecido nos anos 2000 na formação de dupla com o ex-companheiro, Capataz.