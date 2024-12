Com pai na plateia, filho de Geraldo Luís faz show quase sem público

O apresentador Geraldo Luís foi um dos poucos presentes da plateia do show ao ar livre que seu filho, o DJ João Sacramento, realizou em Poços de Caldas (MG) na última semana.

O que aconteceu

O DJ agradeceu a presença do pai na apresentação, em publicação no Instagram. "Existem pessoas que valem mais do que multidões. Obrigado pai por ser meu grande fã e telespectador meu".

Na mesma publicação, Geraldo Luís relembrou o início de sua carreira no jornalismo. "Lembre-se sempre do que te falo meu filho: tudo vale ser feito quando se ama. Teu pai começou falando para ninguém e hoje falo para um país. Ninguém começa do topo, você está na sua conquista e isso é lindo".

Em outro registro do mesmo álbum, é possível ver quatro pessoas sentadas em uma cadeira de praia assistindo ao show. Em outras fotos, ninguém além do apresentador está presente.