Mudanças no rosto e no corpo: o antes e depois dos campeões do BBB

Normalmente, os participantes do BBB (Globo) passam por uma mudança radical com o fim do confinamento. Por isso, veja o antes e depois dos últimos cinco campeões do reality.

Davi (BBB 24)

Antes e depois de Davi, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globo/Instagram

Após vencer a edição, Davi mudou o visual. Em menos de um ano, o ex-BBB deixou a barba crescer, colocou lentes nos dentes e fez várias tatuagens pelo corpo.

Amanda (BBB 23)

Antes e depois de Amanda, do BBB 23 Imagem: Reprodução/Globo/Instagram

A médica também deu uma repaginada no visual depois do programa. Atualmente, Amanda tem focado em exercícios físicos e está com o cabelo mais escuro, com mechas loiras menos pronunciadas em comparação à final do BBB 23.

Arthur Aguiar (BBB 22)

Antes e depois de Arthur Aguiar, do BBB 22 Imagem: Reprodução/Globo/Instagram

O "dono da padaria" mudou várias vezes o cabelo após o reality. Ele já deixou as madeixas com um coque samurai e, agora, está mantendo um topete. O cantor também está deixando a barba crescer.

Juliette (BBB 21)

Antes e depois de Juliette, do BBB 21 Imagem: Reprodução/Globo/Instagram

Juliette passou por mudanças no rosto e no corpo após o BBB 21. A cantora aplicou botox em algumas áreas do rosto, trocou suas próteses de silicone e ainda fez uma lipoaspiração.

Thelma (BBB 20)

Antes e depois de Thelma, do BBB 20 Imagem: Reprodução/Globo/Instagram

Ao longo dos anos, Thelminha mudou algumas vezes seu cabelo. A vencedora do BBB 20 já adotou tranças compridas e, agora, está mantendo seus cachos naturais.